Кошарац: Нервоза опозиције најбољи доказ да захваљујући политикама Додика Српска иде напријед

Опозиција у Републици Српској показује сву своју немоћ, фрустрацију и очај тиме што покушава да ниподаштава дипломатске успјехе предсједника Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
Кошарац је у изјави нагласио да док руководство Српске остварује контакте са најважнијим међународним званичницима и гради позицију Републике Српске и српског народа на глобалној сцени, опозицији једино остаје да се хвали састанцима са нелегитимним Кристијаном Шмитом и то сматрају својим највећим дипломатским достигнућем.
Кошарац је истакао да то јасно показује колики су издајници, али и колико су политички безначајни и изоловани.
Нико их не позива, нико их не жели видјети, навео је он у изјави за Срну, јер немају шта да понуде осим деструктивних порука и покушаја да оспоре оно што је за Српску од виталног значаја.
- Они су политички очајници који не могу да поднесу чињеници да политикама Милорада Додика и Републике Српска свакодневно биљежи успјехе, што се наш глас чује и уважава, док опозиција остаје на маргинама, без икаквог утицаја и без икакве визије - истакао је Кошарац.
Умјесто да подрже оно што је добро за Српску, додао је, опозиција се бави ситним подметањима и покушајем да умање значај озбиљних дипломатских резултата.
Кошарац је нагласио да се њихова политика своди на то да буду мегафони Сарајева и нелегитимног Шмита.
- Српски народ јасно види да је то пут у даљи политичку пропаст и безначајност - указао је Кошарац.
Он је оцијенио да је опозиција сама себе свела на статистичку грешку у политичком животу Републике Српске, а њихова нервоза је најбољи доказ да захваљујући политикама Милорада Додика, Република Српска иде напријед.
