Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

10.01.2026

21:39

Фото: Pixabay

Када се телефон брзо празни при ниским температурама многи тада помисле да је већ дотрајао, али истина је много једноставнија и гласи да је хладноћа један од највећих непријатеља наших паметних телефона.

Већина данашњих телефона пројектована је да нормално ради на температурама између нула и 35 степени Целзијуса. Све испод нуле сматра се неповољним условима, а на температурама од минус 10 степени и ниже, проблеми постају готово извјесни. Телефон тада не мора трајно да се поквари, али може почети да се понаша непредвидиво нпр. да се гаси, успорава, не реагује на додир или погрешно приказује стање батерије.

Разлог за то није електроника у ужем смислу, већ хемија која се дешава у литијум-јонској батерији.

Хладноћа уништава батерију на дуже стазе

На хладноћи се хемијске реакције у батерији знатно успоравају. Телефон тада мисли да нема довољно енергије, иако батерија реално није празна. Због тога се уређај често изненада угаси, а када се поново унесе у топлу просторију и мало загрије, батерија се мистериозно врати на претходни проценат. Ипак, понављање оваквих циклуса може дугорочно оштетити батерију и скратити јој животни вијек.

Још озбиљнији проблем настаје ако се телефон остави напољу дуже вријеме, на примјер у аутомобилу преко ноћи. На екстремној хладноћи, испод минус 20 степени, може доћи до трајног оштећења батерије, али и кондензације влаге када се телефон нагло унесе у топло окружење. Та влага може завршити тамо гдје не би смјела, рецимо на контактима и чиповима, и изазвати кварове који се не виде одмах, али се појаве касније.

Најважније да телефон држите близу тијела

Занимљиво је да хладноћа не утиче само на батерију. ЛЦД и ОЛЕД екрани на ниским температурама могу постати спорији, па анимације дјелују тромо, а боје могу изгледати блијеђе. Код неких модела екран чак може краткотрајно “замрзнути” додир, па телефон не реагује како треба. То није знак квара, већ реакција материјала на ниску температуру.

Заштита телефона зими не захтијева посебну технологију, већ мало пажње и навика. Најважније је да телефон држите близу тијела, у унутрашњем џепу јакне или капута, гдје га грије тјелесна топлота. Спољни џепови панталона или торбе које дуго стоје напољу најчешћи су разлог за нагло пражњење батерије. Футроле, нарочито оне дебље или кожне, могу додатно помоћи јер дјелују као изолација и успоравају хлађење уређаја.

Немојте пунити хладан телефон

Важно је и како пуните телефон током зиме. Пуњење хладног телефона, нарочито ако је био изложен минусу, може оштетити батерију. Идеално је сачекати да се уређај природно загрије на собну температуру прије него што га укључите у пуњач. Брзи пуњачи у том тренутку нису најбоља идеја, јер додатно оптерећују батерију која је већ под стресом.

Ако користите телефон за навигацију или разговоре на отвореном, зими је паметно смањити освјетљење екрана и затворити апликације које троше много енергије. Што се батерија мање оптерећује, то ће се спорије празнити на хладноћи. Неки телефони имају и посебне режиме за штедњу енергије који могу бити врло корисни управо у зимским условима, преноси Курир.

Мобилни телефон

hladnoća

baterija

