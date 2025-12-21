Logo
Тежак судар између Бањалуке и Приједора: Ватрогасци извлачили повријеђене

Извор:

АТВ

21.12.2025

09:46

Несрећа код Приједора
Фото: Инфо Приједор

Бањалука, у насељу Горњи Орловци, јуче око 16.05 часова догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила, а више особа је повријеђено.

На мјесто несреће одмах су упућени припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, који су са пет ватрогасаца и два возила интервенисали на извлачењу повријеђеног возача путничког возила "мазда“, користећи развални алат.

Повријеђенима је прву помоћ на лицу мјеста указала екипа Службе ургентне медицине, након чега су превезени у Општу болницу Приједор ради даље дијагностике и лијечења.

Возач "мазде" је, због тежине повреда, након прегледа транспортован у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, пише "Инфо Приједор".

Из Полицијске управе Приједор саопштено је да је увиђајем утврђено да су у незгоди учествовали Д. П, држављанин Републике Аустрије, који је управљао возилом "мазда“ и задобио тешке тјелесне повреде, М. М. из Приједора, возач возила "форд“, који је такође тешко повријеђен, као и С. М. Б, држављанка Републике Њемачке, путник у возилу "форд“, чији степен повреда још није утврђен и која је превезена у УКЦ Републике Српске.

У судару је учествовао и Б. И. из Приједора, који је управљао теретним возилом "кеди".

Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор. Из Полицијске управе Приједор поново апелују на све возаче да повећају опрез, прилагоде брзину условима на путу и стриктно поштују саобраћајне прописе како би се спријечиле сличне незгоде.

