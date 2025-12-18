Logo
Погинуо славни возач: Нови детаљи ужасавајуће авионске несреће

Извор:

Телеграф

18.12.2025

21:28

Грег Бифл, чувени возач НАСКАР-а, погинуо у паду авиона
Фото: Screenshot / YouTube

Страшна авионска несрећа догодила се у четвртак у Сједињеним Америчким Државама, пошто се ваздухоплов марке Цесна 550 срушио недуго након полијетања са Стејтсвил регионалног аеродрома у Сјеверној Каролини.

У језивом паду погинуо је и славни НАСКАР возач Грег Бифл.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Свијет

Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

Према непотврђеним информацијама, авион је припадао приватној компанији из Сјеверне Каролине, а папири су указивали да је она повезана са поменутим Бифлом, који је у америчкој јавности постао познат након бројних спасилачких мисија које је лично спровео током урагана Хелена у дијеловима ове савезне државе.

Шире се стравични снимци

На друштвеним мрежама су почели да круже и снимци са мјеста несреће, гдје је авион у потпуности захваћен џиновском ватреном стихијом, која се брзо проширила.

Нова година

Друштво

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Потврђено је да се поред Грега Бифла у авиону налазила и његова супруга, као и дјеца, син Рајдер и ћерка Ема.

Хитне службе су одмах дошле на мјесто несреће и више информација се очекује ускоро.

"Нажалост, могу да потврдим да је Грег Бифл заједно са супругом Кристином, кћерком Емом и сином Рајдером био на том авиону. Требало је проведемо заједно послоке подне, разорени смо, тако ми је жао што ово морам да подијелим са вама", рекао је Гарет Мичел, велики пријатељ Грега Бифла на друштвеним мрежама, преноси "Телеграф".

