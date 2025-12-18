Погинуо славни возач: Нови детаљи ужасавајуће авионске несреће

Извор:
Телеграф
18.12.2025
21:28
Коментари:0
Страшна авионска несрећа догодила се у четвртак у Сједињеним Америчким Државама, пошто се ваздухоплов марке Цесна 550 срушио недуго након полијетања са Стејтсвил регионалног аеродрома у Сјеверној Каролини.
У језивом паду погинуо је и славни НАСКАР возач Грег Бифл.
Према непотврђеним информацијама, авион је припадао приватној компанији из Сјеверне Каролине, а папири су указивали да је она повезана са поменутим Бифлом, који је у америчкој јавности постао познат након бројних спасилачких мисија које је лично спровео током урагана Хелена у дијеловима ове савезне државе.
На друштвеним мрежама су почели да круже и снимци са мјеста несреће, гдје је авион у потпуности захваћен џиновском ватреном стихијом, која се брзо проширила.
Потврђено је да се поред Грега Бифла у авиону налазила и његова супруга, као и дјеца, син Рајдер и ћерка Ема.
Хитне службе су одмах дошле на мјесто несреће и више информација се очекује ускоро.
"Нажалост, могу да потврдим да је Грег Бифл заједно са супругом Кристином, кћерком Емом и сином Рајдером био на том авиону. Требало је проведемо заједно послоке подне, разорени смо, тако ми је жао што ово морам да подијелим са вама", рекао је Гарет Мичел, велики пријатељ Грега Бифла на друштвеним мрежама, преноси "Телеграф".
