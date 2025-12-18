Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Аутор:Стеван Лулић
Без правовремених одлука надлежних институција Града Бањалука, дугорочно одржавање комуналних услуга доведено је у питање.
Поручили су ово из предузећа "Чистоћа АД".
"Као акционарско друштво у којем Град има 30 одсто власничког удјела и кључну уговорну улогу, Чистоћа АД, у складу са законом, важне одлуке може доносити искључиво уз сагласност градских институција. Цијене услуга прикупљања и одвоза комуналног отпада нису мијењане од априла 2023. године, док су у међувремену трошкови пословања значајно порасли. Истовремено, Чистоћа данас пружа услуге за око 65.000 корисника, годишње збрињава приближно 67.000 тона отпада и запошљава 226 радника, што захтијева стална улагања у опрему и систем рада", кажу у овом предузећу.
Додају да, уколико не дође до неопходних одлука, Чистоћа дугорочно неће моћи гарантовати континуитет пружања комуналних услуга у обиму и квалитету на који су грађани навикли.
Чистоћа се, наводе даље, у више наврата обраћала Граду са захтјевом за корекцију цијена услуга, уз јасно образложене параметре који указују на оправданост тог захтјева, али одговор до данас није запримљен.
Директор Чистоће АД Бањалука Александар Бајић истакао је да Чистоћа у својим апелима није усамљена и да се проблеми у одлучивању неминовно рефлектују на свакодневни живот грађана.
"Недостатак комуникације и сарадње на појединим нивоима одлучивања локалне власти неминовно се одражава на наше пословање, а тиме и на квалитет живота грађана“, поручио је Бајић.
Он је додао да охрабрује најава да ће се о овим питањима разговарати на посебној сједници, те апеловао да се она закаже у што краћем року, нагласивши да је хитност у поступању апсолутни приоритет.
"Чистоћа апелује на надлежне институције да у што краћем року омогуће доношење одлука које директно утичу на јавно здравље и свакодневни живот у Бањалуци", закључују у овом предузећу.
Подсјећамо, раније је и Водовод затражио промјене цијене воде у највећем граду Републике Српске.
Директор Водовода Радован Мајкић рекао је да уколико одборници у Скупштини града не усвоје приједлог о повећању цијена воде, грађани могу очекивати да ће доћи до рестрикција у снабдијевању водом, док би град касније практично остао у потпуности без воде.
"Нажалост, мораћемо кренути са рестрикцијом воде од Лакташа, Челинца и осталих општина, а посљедња би била Бањалука. Ако не дође до повећања цијене воде, град ће остати без воде", истакао је Мајкић и појаснио да би рестрикција у Бањалуци подразумијевала повремену обуставу снабдијевања водом.
Према његовим ријечима, добављачи неће да им испоручују неопходне хемикалије које су потребне за фабрику воде, а не испоручују им ни добављачи за поправке.
Додао је да хлора имају до краја мјесеца, те да због читаве ситуације разматрају да изађу на протесте јер за такво стање директно одговорном сматрају скупштинску већину.
И из Еко-Топлана најављене су рестрикције ако се нешто под хитно не ријеши, односно не дође до промјене цијена гријања.
"Сматрамо својом обавезом да грађане правовремено и транспарентно информишу о стању система даљинског гријања, нарочито у околностима у којима цијене енергената, електричне енергије, рада и одржавања континуирано расту, док цијена гријања у Бањалуци већ дужи период не прати реалне трошкове пословања", саопштено је из Еко топлане Бањалука.
У протеклом периоду Еко топлане су, кажу у овом предузећу, у складу са законом и принципима одговорног управљања, Граду Бањалука благовремено доставиле конкретне приједлоге и рјешења, с циљем очувања стабилности система и континуитета испоруке топлотне енергије.
Ти приједлози, кажу у Топлани, били су усмјерени на обезбјеђивање квалитетног и дугорочно одрживог система гријања у Бањалуци, уз јасно дефинисане краткорочне мјере неопходне за превазилажење тренутне ситуације.
"Разговори са Градом су у току, али је у овом тренутку неопходно да се процеси убрзају и да се, без даљег одлагања, пређе са општих ставова на конкретне одлуке. Еко топлане немају простор за чекање, јер је њихова примарна одговорност усмјерена према корисницима, да се несметано гријање обезбиједи до краја гријне сезоне. Све што Еко топлане предлажу усмјерено је на квалитетан и дугорочно одржив систем гријања у Бањалуци. Међутим, у овом тренутку неопходна је хитна и конкретна реакција Града", изјавио је члан Управног одбора Драгиша Зечевић Еко топлана Бањалука.
"Уколико у кратком року не дође до рјешења која би омогућила финансијску одрживост система, Еко топлане ће бити приморане да разматрају увођење рестриктивнијег режима испоруке топлотне енергије. Овакав приступ не представља притисак, већ одговорно управљање системом у ситуацији када су ресурси ограничени, а обавеза према грађанима неупитна", додају даље.
Еко топлане истичу да су о краткорочним, али хитним рјешењима неколико наврата благовремено и званично обавијестили Град Бањалуку, те позивају Град, као стратешког партнера и сувласника система даљинског гријања, да хитно реагује. Предложена рјешења су, између осталог, одобрење грант средстава, каква су и раније обезбјеђивана ради стабилности система, те корекција цијене гријања, како би се она ускладила са реалним трошковима производње и испоруке топлотне енергије.
Истовремено, Еко топлане апелују на грађане за разумијевање и подршку мјерама које су усмјерене на очување стабилности система, јер је заједнички интерес свих да гријање у Бањалуци буде обезбијеђено и функционално до краја сезоне.
