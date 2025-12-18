Logo
Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит

Извор:

СРНА

18.12.2025

11:28

Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит
Фото: ATV

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић сматра да је Нацрт ребаланса буџета за ову годину, у најблажу руку, незаконит.

- У овом документу су издвојене позиције након реалокације, што представља грубо кршење закона о буџетском систему јер закон прописује да је реалокација могућа, али да се њена ограничења морају прецизно утврдити одлуком о извршењу буџета - указао је Зељковић током скупштинске расправе о Нацрту ребаланса градског буџета за 2025. годину.

Зељковић је подсјетио да је Скупштина града приликом усвајања буџета за ову годину донијела и одлуку о извршењу буџета, гдје је градоначелнику Драшку Станивуковићу дата сагласност да врши реалокацију до пет одсто, али уз сагласност градске Скупштине.

- Не сјећам се да смо за ових годину дана имали сједнице и да смо вршили реалокације, осим за предузеће `Аквана` и за изборе - рекао је Зељковић.

Одборник СНСД-а Драган Лукач рекао је да неприхватљиво да није подржан ниједан амандман који је уложила ова странка на Приједлог ребаланса буџета за ову годину, а који се односе на потребе грађана.

- Сада се појаве са овим документом и очекују да ми то прихватимо онако како су они замислили. Осим тога, и раније смо рекли да нећемо подржати ништа што је намијењено да би се покрила дуговања од прије двије године, те се то покушава испеглати кроз ребаланс и кроз неке остале издатке - рекао је Лукач.

Одборник ПДП-а Драган Милановић рекао је да је ребаланс усклађивање планираног и реализованог буџета, те да је овогодишњи мањи јер је у буџету био планиран кредит од 15 милиона КМ за мост у насељу Долац.

- Сада је то смањено за 5,3 милиона. Тачно је и да имамо и неизмирених обавеза из претходних година, јер нисмо имали ребалансе буџета, те су се та дуговања преносила - рекао је Милановић.

Богољуб Зељковић

СНСД

