Живот у торовима: Отворено писмо мјештана бањалучког насеља

Извор:

Мондо.ба

17.12.2025

20:09

Регулациони план за Мејдан
Фото: Фејсбук / Ни метар игралишта

“Ово писмо не пишу инвеститори. Ово писмо не пишу политичке странке. Ово писмо пишу грађани Бањалуке, насеља Мејдан. Нама је превише”.

Овако почиње писмо које су јавности упутили мјештани бањалучког насеља Обилићево/Мејдан. Револтирани нацртом новог регулационог плана, али и, како наводе, општим трендом “бетонизације” града, грађани су поручили да је вријеме ћутања прошло, пише "Мондо".

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Они упозоравају да се град не развија у јавном интересу, већ се планови кроје према жељама приватних инвеститора, док су струка и потребе обичног човјека гурнути у други план.

Вртићу одузимају двориште, парк постаје цеста

У писму се наводе конкретни и алармантни примјери онога што нови план доноси једном од најстаријих бањалучких насеља. Грађани тврде да нацрт плана не рјешава ниједан постојећи проблем, већ ствара десетине нових.

“Суочени смо са тим да се једина већа зелена површина и игралиште безбједно за игру претвара у саобраћајницу и паркинге. Суочени смо са тим да се јавној предшколској установи са двије стотине дјеце одузима двориште”, стоји у писму.

Посебно забрињава податак да се у насељу у којем се планира живот за око 4.000 становника, предвиђа тек стотинак јавних паркинг мјеста, док се саобраћај усмјерава кроз уска дворишта зграда како би се осигурао приступ новим стамбено-пословним објектима.

“Зеленило у саксијама, живот у бетонским торовима”

Мјештани сликовито описују тренутно стање урбанизма у Бањалуци, наводећи да се зграде граде са “зеленим површинама у саксијама”, док игралишта личе на “бетонске торове”.

Полиција Србија

Хроника

Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

“Тротоари су по ширини на граници безбједности. Дрвореди, планирани као заштитни појас, чак и када су предвиђени планом, не реализују се”, упозоравају мјештани, додајући да ће због изградње нових зграда на свега неколико метара од постојећих, умјесто сунца и неба, “гледати комшијама у тањир”.

Они наглашавају да школе и вртићи већ раде на максимуму капацитета, а да се умјесто нових објеката планирају зграде у које не би могле стати ни двије вртићке групе.

Струка ућуткана, грађани искључени

У писму се поставља питање – како је све ово могуће? Одговор грађана је јасан: зато што су грађани укључени само формално, а струка је ућуткана.

Лидл

Економија

Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

“Приликом израде новог Урбанистичког плана, након првог нацрта, струка је искључена из процеса. Савјет плана је скрајнут, а одговори на њихове примједбе достављени су тек након двије и по године”, наводи се у писму, уз опаску да је након тога драстично повећан коефицијент изграђености.

Грађани истичу да се њихови приговори на јавним расправама најчешће одбијају једноставним “не усваја се”, док образложења стижу мјесецима или годинама касније.

“Бањалука је ипак наш град”

Мјештани Мејдана признају да су и сами направили грешку 2008. године када нису реаговали на тадашњи план, мислећи да их се то не тиче. Сада, кажу, не дају да их искључе и шаљу снажну поруку свим осталим насељима у Бањалуци.

“Немојте чекати да багери дођу испред вашег прозора. Тад је касно. Пробудите се на вријеме, пишите приговоре, учествујте у јавним расправама”, апелују потписници писма.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Економија

Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

Закључују да је Бањалука ипак њихов град и да су дужни да га бране – због своје дјеце, себе самих и оних који тек долазе.

