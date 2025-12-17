Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

Извор:
АТВ
17.12.2025
19:47
Њемачки трговачки ланац Лидл наставља припреме за улазак на тржиште Босне и Херцеговине.
Лидл је расписао нове конкурсе за више позиција у Сарајеву и регионалном дистрибутивном центру у Азаповићима.
Рокови за пријаве разликују се по позицијама, а кандидати се могу пријавити путем званичне странице компаније.
Међу отвореним позицијама су Менаџер сигурности, Администратор у складишту, Сарадник за заштиту на раду и заштиту од пожара, Виљушкарист и Контролор улаза робе.
Менаџер сигурности биће одговоран за имплементацију и надзор сигурносних процеса у продавницама, координацију са фирмама за физичко обезбјеђење, анализу показатеља ефикасности и обуку запослених.
Потребно је најмање пет година искуства, ССС или ВСС, возачка дозвола Б категорије и спремност на теренски рад 50% времена. Рок за пријаву: 20.12.2025.
Администратор у складишту води све административне процесе складишта – од пријема до испоруке робе – уз плаћену обуку у САП системима. Потребна је минимално средња стручна спрема, основно познавање рада на рачунару и возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 31.12.2025.
Контролор улаза робе задужен је за пријем и контролу робе у дистрибутивном центру, уз праћење складишних процедура и координацију с тимовима логистике.
Како наводе из компаније, Лидл нуди конкурентна примања, структурисану обуку, организован превоз и рад у модерним, уређеним просторима.
Компанија активно формира тимове и обучава кадар у складу с интерним стандардима, док се прве продавнице у БиХ припремају за отварање.
