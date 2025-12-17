Logo
Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

Извор:

АТВ

17.12.2025

19:47

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Biznis.info

Њемачки трговачки ланац Лидл наставља припреме за улазак на тржиште Босне и Херцеговине.

Лидл је расписао нове конкурсе за више позиција у Сарајеву и регионалном дистрибутивном центру у Азаповићима.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Економија

Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

Рокови за пријаве разликују се по позицијама, а кандидати се могу пријавити путем званичне странице компаније.

Која радна мјеста нуди Лидл

Међу отвореним позицијама су Менаџер сигурности, Администратор у складишту, Сарадник за заштиту на раду и заштиту од пожара, Виљушкарист и Контролор улаза робе.

Менаџер сигурности биће одговоран за имплементацију и надзор сигурносних процеса у продавницама, координацију са фирмама за физичко обезбјеђење, анализу показатеља ефикасности и обуку запослених.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Потребно је најмање пет година искуства, ССС или ВСС, возачка дозвола Б категорије и спремност на теренски рад 50% времена. Рок за пријаву: 20.12.2025.

Администратор у складишту води све административне процесе складишта – од пријема до испоруке робе – уз плаћену обуку у САП системима. Потребна је минимално средња стручна спрема, основно познавање рада на рачунару и возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 31.12.2025.

Контролор улаза робе задужен је за пријем и контролу робе у дистрибутивном центру, уз праћење складишних процедура и координацију с тимовима логистике.

Шта нуди Лидл

Како наводе из компаније, Лидл нуди конкурентна примања, структурисану обуку, организован превоз и рад у модерним, уређеним просторима.

Коридор 5Ц

Економија

Путарина бесплатна: Отворена нова дионица Коридора у БиХ

Компанија активно формира тимове и обучава кадар у складу с интерним стандардима, док се прве продавнице у БиХ припремају за отварање.

Лидл

посао

Радници

konkurs

