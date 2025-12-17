Путарина бесплатна: Отворена нова дионица Коридора у БиХ

Извор:
АТВ
17.12.2025
19:33
Коментари:0
Грађани Босне и Херцеговине ће од данас моћи користити нову, 11 километара дугу дионицу ауто-пута на Коридору 5Ц, која повезује Врандук, Немилу и Поприкуше.
Дионица ће у почетној фази бити доступна без наплате путарине.
Економија
Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића
Ријеч је о једном од инфраструктурно најзначајнијих пројеката на Коридору 5Ц, којим се унапређује повезаност између Зенице и Жепча, растерећује магистрални пут М-17 те скраћује вријеме путовања на овој дионици.
Изградњу ауто-пута Коридор 5Ц подржава Европска унија, која је у изградњу ове дионице уложила износ од 42 милиона евра бесповратних средстава путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (ВБИФ).
Изградња ове дионице додатно је подржана повољним кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 157,5 милиона евра, те Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од 70 милиона евра.
Бања Лука
Шта ће бити са паркингом у Бањалуци? Промјена од Нове године
Нова траса укључује тунел “Босна”, дужине 3,6 километара, најдужи тунел на Коридору 5Ц у Босни и Херцеговини.
Готово 4,6 километара трасе чине мостови, вијадукти и тунели, што потврђује техничку сложеност и захтјевност пројекта.
Премијер ФБиХ Нермин Никшић истакао је да овакви пројекти директно мијењају свакодневни живот грађана.
"Ова дионица показује да ФБиХ улаже тамо гдје је корист за грађане највећа – у сигурност, повезаност и равномјернији развој. Скраћујемо путовања, смањујемо гужве, отварамо простор за инвестиције и омогућавамо бржи приступ тржиштима. Свака нова цеста јача унутрашњу повезаност и ствара темеље за просперитет", рекао је Никшић.
Шеф Делегације Европске уније у БиХ Луиђи Сорека подсјетио је да је Европска унија један од кључних партнера у реализацији пројекта Коридор 5Ц, који Босну и Херцеговину приближава Европској унији.
Република Српска
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби
"Европска унија је највећи инвеститор у Босну и Херцеговину и њен најоданији партнер. Ауто-пут Коридор 5Ц један је од најупечатљивијих симбола наших блиских и обострано корисних односа. Свака завршена дионица приближава нас завршетку ове ауто-пута, која ће омогућити бржа и сигурнија путовања кроз цијелу Босну и Херцеговину, па све до ЕУ. Двије трећине спољне трговине Босне и Херцеговине остварује се с државама ЕУ, а многи грађани БиХ имају блиске везе с ЕУ, на примјер кроз рад, школовање, породицу или пријатеље. ЕУ је у изградњу ауто-пут Коридор 5Ц уложила готово 1 милијарду евра бесповратних средстава и наставићемо подржавати све напоре који јачају наше везе", казао је Сорека.
Република Српска
1 ч5
Друштво
1 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
2 ч1
Најновије
Најчитаније
20
57
20
55
20
43
20
36
20
29
Тренутно на програму