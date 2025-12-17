Logo
Путарина бесплатна: Отворена нова дионица Коридора у БиХ

Извор:

АТВ

17.12.2025

19:33

Коментари:

0
Коридор 5Ц
Фото: Screenshot / YouTube

Грађани Босне и Херцеговине ће од данас моћи користити нову, 11 километара дугу дионицу ауто-пута на Коридору 5Ц, која повезује Врандук, Немилу и Поприкуше.

Дионица ће у почетној фази бити доступна без наплате путарине.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Економија

Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

Ријеч је о једном од инфраструктурно најзначајнијих пројеката на Коридору 5Ц, којим се унапређује повезаност између Зенице и Жепча, растерећује магистрални пут М-17 те скраћује вријеме путовања на овој дионици.

Изградњу ауто-пута Коридор 5Ц подржава Европска унија, која је у изградњу ове дионице уложила износ од 42 милиона евра бесповратних средстава путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (ВБИФ).

Изградња ове дионице додатно је подржана повољним кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 157,5 милиона евра, те Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од 70 милиона евра.

Паркинг

Бања Лука

Шта ће бити са паркингом у Бањалуци? Промјена од Нове године

Нова траса укључује тунел “Босна”, дужине 3,6 километара, најдужи тунел на Коридору 5Ц у Босни и Херцеговини.

Готово 4,6 километара трасе чине мостови, вијадукти и тунели, што потврђује техничку сложеност и захтјевност пројекта.

Јачање унутрашње повезаности

Премијер ФБиХ Нермин Никшић истакао је да овакви пројекти директно мијењају свакодневни живот грађана.

"Ова дионица показује да ФБиХ улаже тамо гдје је корист за грађане највећа – у сигурност, повезаност и равномјернији развој. Скраћујемо путовања, смањујемо гужве, отварамо простор за инвестиције и омогућавамо бржи приступ тржиштима. Свака нова цеста јача унутрашњу повезаност и ствара темеље за просперитет", рекао је Никшић.

Шеф Делегације Европске уније у БиХ Луиђи Сорека подсјетио је да је Европска унија један од кључних партнера у реализацији пројекта Коридор 5Ц, који Босну и Херцеговину приближава Европској унији.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

"Европска унија је највећи инвеститор у Босну и Херцеговину и њен најоданији партнер. Ауто-пут Коридор 5Ц један је од најупечатљивијих симбола наших блиских и обострано корисних односа. Свака завршена дионица приближава нас завршетку ове ауто-пута, која ће омогућити бржа и сигурнија путовања кроз цијелу Босну и Херцеговину, па све до ЕУ. Двије трећине спољне трговине Босне и Херцеговине остварује се с државама ЕУ, а многи грађани БиХ имају блиске везе с ЕУ, на примјер кроз рад, школовање, породицу или пријатеље. ЕУ је у изградњу ауто-пут Коридор 5Ц уложила готово 1 милијарду евра бесповратних средстава и наставићемо подржавати све напоре који јачају наше везе", казао је Сорека.

Коментари (0)
