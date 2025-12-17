Радиће за једну марку: Формира се нови тим у Влади Српске

Аутор:Стеван Лулић
17.12.2025
19:13
Коментари:6
Премијер Републике Српске Саво Минић најавио је формирање новог тима који ће радити при његовом кабинету и то за симболичну накнаду.
Наиме, чланови тима ће радити за једну марку, а чиниће га, између осталих, угледни привредници.
Фудбал
Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину
"Најављујем формирање једног посебног тима који ће бити лично одговоран мени који ће радити при кабинету премијера, бити ангажован на уговор на износ од једне марке. То ће бити угледни привредници, предсједници омладинских организација, који ће се бавити демографским питањима, који ће се бавити пројектима", рекао је Минић.
Премијер је такође најавио интензивнији инвестициони циклус.
"Задовољан сам изузетно што ће ова Влада већ са прољећем кренути у жестоки инвестициони циклус. Радимо преко 300 километара регионалних и магистралних путева, радимо преко 30 километара обилазница. Максимално се нападају сви путни правци када је у питању мрежа ауто-путева у Републици Српској и то ће подразумијевати један огроман инвестициони циклус. Исто тако не остајемо нијеми на било који други проблем, који није био експлицитно у надлежности Владе, па тако смо за све грађане нашег главног и највећег града преузели радове када је у питању мост у Чесми", истакао је он.
Минић је рекао да ће се питање статуса бораца ријешити трајно кроз системска рјешења и законе.
Друштво
Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ
"Договорили смо да ће то бити најкасније до фебруара наредне године. До краја ове седмице сачинићемо један протокол да би то питање трајно ријешили и да буду уважени сви који су се борили за Републику Српску", истакао је Минић.
Он каже да Влада улази оптимистично у 2026. годину, са планом раста привреде од 2,6 одсто.
"Република Српска има тај тренд и то можемо планирати. Водимо одговорну финансијску политику. Видјели сте и у пројекцији буџета да дефицит не прелази три одсто БДП-а", навео је Минић.
Република Српска
2 ч0
Економија
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
57
20
55
20
43
20
36
20
29
Тренутно на програму