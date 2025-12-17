Logo
Large banner

Радиће за једну марку: Формира се нови тим у Влади Српске

Аутор:

Стеван Лулић

17.12.2025

19:13

Коментари:

6
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић најавио је формирање новог тима који ће радити при његовом кабинету и то за симболичну накнаду.

Наиме, чланови тима ће радити за једну марку, а чиниће га, између осталих, угледни привредници.

Жељезничар - Слога

Фудбал

Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину

"Најављујем формирање једног посебног тима који ће бити лично одговоран мени који ће радити при кабинету премијера, бити ангажован на уговор на износ од једне марке. То ће бити угледни привредници, предсједници омладинских организација, који ће се бавити демографским питањима, који ће се бавити пројектима", рекао је Минић.

Жестоке инвестиције

Премијер је такође најавио интензивнији инвестициони циклус.

"Задовољан сам изузетно што ће ова Влада већ са прољећем кренути у жестоки инвестициони циклус. Радимо преко 300 километара регионалних и магистралних путева, радимо преко 30 километара обилазница. Максимално се нападају сви путни правци када је у питању мрежа ауто-путева у Републици Српској и то ће подразумијевати један огроман инвестициони циклус. Исто тако не остајемо нијеми на било који други проблем, који није био експлицитно у надлежности Владе, па тако смо за све грађане нашег главног и највећег града преузели радове када је у питању мост у Чесми", истакао је он.

Трајно рјешење питања бораца

Минић је рекао да ће се питање статуса бораца ријешити трајно кроз системска рјешења и законе.

sarajevo gradjani pixabay

Друштво

Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

"Договорили смо да ће то бити најкасније до фебруара наредне године. До краја ове седмице сачинићемо један протокол да би то питање трајно ријешили и да буду уважени сви који су се борили за Републику Српску", истакао је Минић.

Он каже да Влада улази оптимистично у 2026. годину, са планом раста привреде од 2,6 одсто.

"Република Српска има тај тренд и то можемо планирати. Водимо одговорну финансијску политику. Видјели сте и у пројекцији буџета да дефицит не прелази три одсто БДП-а", навео је Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (6)
Large banner

Прочитајте више

Главни одбор СДС-а

Република Српска

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

2 ч

0
Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

Економија

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

2 ч

0
Бранко Блануша

Република Српска

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

2 ч

3
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

2 ч

0

Више из рубрике

Главни одбор СДС-а

Република Српска

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

2 ч

0
Бранко Блануша

Република Српска

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

2 ч

3
Цвијановић: Трампова администрација препознаје шта су ограничења за БиХ

Република Српска

Цвијановић: Трампова администрација препознаје шта су ограничења за БиХ

3 ч

0
Додик: ФК "Козара" градишка симбол спорта, традиције и заједништва

Република Српска

Додик: ФК "Козара" градишка симбол спорта, традиције и заједништва

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner