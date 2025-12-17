Цвијановић: Трампова администрација препознаје шта су ограничења за БиХ

Извор:
СРНА
17.12.2025
17:50
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да Република Српска и њене институције цијене политику предсједника САД Доналда Трампа и садашње америчке администрације, која је показала прагматичност.
Цвијановићева је рекла да садашња америчка политика није примарно усмјерена генерално на Балкан, да је уједначена, да никога не фаворизује, те да је то оно што тражи Република Српска, да не буде у запећку, што се дешавало у претходном периоду.
"Жељели су да нико не буде `доњи`, како то наш народ каже, него да сви буду изједначени. То се манифестовало кроз прилично необичан начин скидања санкција за толико физичких и правних лица, као што се то десило у нашем случају", истакла је Цвијановићева за Радио Републике Српске.
Она је навела да је на томе захвална, наводећи да је то био потез који је показао да они не желе да било ко из Републике Српске има одређена ограничења у односу на неке друге које долазе из другог ентитета или националних корпуса.
Регион
У дијеловима почела зима каква није виђена пола вијека: Шта нас чека
Цвијановићева је рекла да је садашња америчка администрација препознаје које су то превазиђене ствари, које су то ствари које су ограничења за БиХ, те додала да у новој структури није видјела никога ко каже како је дивно да имате бонска овлаштења, напротив чула је само другачије ставове.
Она је додала да садашња америчка администрација не сматра да је у реду да изнад демократских институције може постоји неки појединац који глуми да је парламент, влада, који распоређује туђи новац, као што то ради Кристијан Шмит.
"То су дефинитивно за мене добре и повољне новости, а то одмах показује да је однос према демократији пуно здравији, нормалнији и зрелији него што смо имали прилику да чујемо раније", рекла је Цвијановићева и додала да у будућем периоду очекује још неке ствари од америчке администрације, које ће бити у корист свих.
Она је навела да таквих ставова нема у Европи, осим код неких појединаца, наводећи да неки у ЕУ заговарају политике које никада не би дозволили у њиховој земљи.
Цвијановићева је подсјетила да је у Загребу разговарала са америчким амбасадором у Хрватској Никол Мегроу, те додала да је препознала да се заговара економска дипломатија, те најављују америчке инвестиције.
Она је навела да не зна када ће бити именован амерички амбасадор у БиХ, те додала да Република Српска, као и Федерација БиХ, имају добру сарадњу са отправником послова Џоном Гинкелом.
"Пројекат Јужне интерконекције треба да покаже интерес и економско присуство на овом простору. очекујем да ће ту бити његово проширење, али и неке друге иницијативе које би могле бити добре за нас", додала је Цвијановићева.
Када је ријеч о данашњем Самиту ЕУ - западни Балкан, Цвијановићева је рекла да на ову врсту састанака иде предсједавајући Предсједништва, те да он ту износи само свој политички став, а не став БиХ, ако то није усаглашено са друга два члана.
Република Српска
Додик: ФК "Козара" градишка симбол спорта, традиције и заједништва
"Он може да има свој политички став и сигурно га може изнијети. Ја сам као предсједавајућа одлазила и износила свој политички став, али сам, за разлику од мојих колега или свакако једног, увијек отворена, па кажем да је то мој став као члана Предсједништва, а да ако имам сагласност за то, онда кажем да имам, ако немам кажем да не представљам цијелу БиХ, наравно, јер то није ни могуће. Ја представљам Републику Српску у Предсједништву", појаснила је Цвијановићева.
Говорећи о неодласку предсједника Србије Александра Вучића на овај састанак, Цвијановићева је рекла да он зна зашто је то тако, те додала да је Србија најорганизованија, најјача, најгабаритнија земља на западном Балкану.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да Република Српска нема ништа против европског пута и реформи, али да је потребно претходно распетљати много политичких и правних питања, у првом реду наметање закона од нелегитимног странца.
"Ствари се морају поставити на право мјесто и онда неће бити проблема ни са каквим законима", рекла је Цвијановић.
Ако се ствари не сложе како треба, ако се не идентификују проблеми, каже Цвијановић, нема спаса у оваквој БиХ каква јесте.
"Нема овдје упријеко рјешења. Свако које је донијето напречац, вратило се као бумеранг, оштетило је државу, а није је унаприједило. Данас живимо у хаосу, и у чему је поента да се играмо на овакав начин умјесто да послажемо ствари како треба", упитала је Цвијановић.
Она је истакла да постоји ходограм који би помогао да се ријеше та питања, наводећи да би за рјешавање питања у правосуђу могла бити нека варијанта ранијег структуралног дијалога.
"Када је у питању нека друга област, потребно је схватити да постоје Устав и уставне надлежности, потребно је рехабилитовати механизам координације. То је могуће, децентрализоване државе успјеле су то да ураде. Зашто БиХ не успијева? Зато што имате петљање неизабраних странаца, без икаквог мандата, који се уплићу на сваки начин у институционални, изборни, политички живот у БиХ", нагласила је Цвијановић.
Свијет
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин
Говорећи о другим задацима који очекују БиХ на европском путу, она је рекла да је усклађивање законодавства са правним наслијеђем ЕУ константна активност у Републици Српској већ 20-ак година.
"Национални програм интегрисања има своје потешкоће, да би се направио морате да разумијете шта су чије надлежности, које су ресорно надлежне институције да проведу одређену активност", објаснила је Цвијановић, наводећи да ту већ постоје одређени раскораци када је у питању прихватање чињенице које активности проводи који нивио власти.
Према њеним ријечима, ту може да постоји једна координациона тачка, али не може да постоји неко ко ће узурпирати овлаштења.
За законе о Високом судском и тужилачком савјету (ВСТС) БиХ и измјенама и допунама Закона о Суду БиХ, Цвијановић је рекла да ће бити спремни тек када са њима у потпуности буду сагласне институције Републике Српске.
Осврћући се на то да је опозиција из Републике Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ предложила своју верзију ових закона, Цвијановић је оцијенила да они покушавају прибавити неку корист.
"Бојим се да ће запетљати ако наставе на тај начин. Они суштински не знају шта су предвиђене мјере и замке које их чекају на том путу и бојим се да ће се на том путу преиграти. То је њихова политичка игра, имају сарадника у Елмедину Конаковићу, бошњачким партијама у Сарајеву. Направили су договор те врсте и те партије њих хвале гдје стигну", истакла је Цвијановић, која је и потпредсједник СНСД-а.
Она је нагласила да СНСД нема ништа против да опозиција овај посао завршава како мисли да треба, али да је то наопак посао.
Када је у питању именовање главног преговарача БиХ са ЕУ, Цвијановић је констатовала да и ту постоје политичке препреке.
Регион
Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама
"Од политичког Сарајева чули смо шта они кажу ко би могао бити, ко не може, кога би хтјели, да не може бити из СНСД-а. Они су превише подигли љествицу па ће сами морати да се испод провлаче, неће моћи да је прескоче. Пустили смо их да раде како мисле, иако знамо да ће се наћи пред зидом", рекла је Цвијановић за Радио Републике Српске.
На покушаје да главног преговарача именује Парламентарна скупштина БиХ, Цвијановић је рекла да се свугдје тај посао везује за извршну власт, а у БиХ је то Савјет министара.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најавила је да ће питање изградње одлагалишта нуклеарног отпада на локалитету Трговска гора делегирати на једној од наредних сједница Предсједништва БиХ.
"То није ствар која је нова. Ми смо се већ неколико пута у Предсједништву и другим органима када је у питању ниво БиХ, а посебно у Републици Српској бавили овим питањем желећи да изразимо свој став, изразимо забринутост и затражимо реакцију друге стране, односно Хрватске", рекла је Цвијановић.
Она је појаснила да је ово питање већ постојало, те да се чекало да Хрватска уђе у фазу конкретизације, што је и учињено прије дан-два када је Сабора донио одређене одлуке на начин да се стичу формални услови и крене у иницирање правне заштите подручја погођених том одлуком.
Српски члан Предсједништва БиХ истакла је да би се дало причати колико су уједињени политичари унутар БиХ када је ријеч о овом питању.
"Мислим да у Републици Српској сви разумију ту потребу. Препознала сам ту потребу и када су у питању људи у надлежним министарствима у Федерацији БиХ. Ипак, с друге стране стекла сам утисак да је на нивоу БиХ било одређених, да тако кажем, нејасноћа око свега тога или можда недовољне опредијељености свих страна", рекла је Цвијановић.
Република Српска
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ
Она је указала да је у суштини ријеч о заједничком проблему свих у БиХ, без обзира што су то питање делегирали становници који живе у Репубици Српској и који се непосредно сматрају угроженим.
"Видјели сте да то није само ствар институција, да имате и невладина удружења, разне организације које су проблематизовале ово питање и дали прилично јасну аргументацију зашто то одлагалиште треба да се налази на неком сасвим другом мјесту", навела је Цвијановић.
Коментаришући чињеницу да је протестна нота министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташе Кошарац упућена Хрватској стајала више од 100 дана у Министарству иностраних послова уз образложење да је "оштро интонирано", Цвијановић је рекла да то говори о унутрашњих односима у земљи, те да је дефинитивно ријеч о непрофесионализму.
Она је истакла да је неприхватљиво да нешто што треба да буде упућено другој држави и полази од надлежног органа, који за међудржавну комуникацију користи службу која се зове Министарство иностраних послова, стоји 100 дана.
Цвијановић је оцијенио да то показује велики јавашлук, незаинтересованост и неорганизованост овог органа, који би у суштини требао да буде сервис када је ријеч о комуницирању са страним адресама.
Она је подсјетила на ранија искуства са МИП-ом када су, како је рекла, цензурисали одређене ствари, а неке нису ни просљеђивали.
"Конкретно у мом случају, МИП ће прослиједити свако писмо које је на неку страну адресу написао рецимо, примјера ради, бошњачки члан Предсједништва, а неће ниједно писмо које сам упутила ја", рекла је Цвијановић, истичући да изузетак чине честитке или саучешћа, док је све друго што долази од српског члана Предсједништва и садржи било какву политичку конотацију заустављено.
Цвијановић је истакла да су они узурпирали овлаштења и не само да непоштују Предсједништво као заједнички колективни орган шефа државе, бирају ко им је по вољи а ко није што наравно раде на бази етницитета, односно, националности него су себи дали заправо да прегледају и садржај.
Она је упитала како може неко у МИП-у да процијени да је нешто "превише оштро" када надлежно министарство, које води одређене активности заједно са владама Републике Српске и Федерације, која је имала добру улогу у томе, покушава да искомуницира и да добије одговоре у вези са дјеловањем неке радне групе.
"Не постоји ништа што је превише оштро за нешто што је велики страх који постоји по безбједност грађана. Дакле, не постоји оштро писмо које може бити толико оштро ако је у питању нека велика брига а јесте јер је у питању брига за здравље људи и наравно да наши људи траже одговоре на ова питања", навела је Цвијановић.
Цвијановић је констатовала да је МИП у овом случају поступио прво непрофесионално, јер није нормално да неко држи стотину дана писмо и не може да га прослиједи на адекватну и предвиђену адресу.
"Даље, они су сами проучавали шта то тамо пише и било би нормално да се то продискутује и у оквиру Савјета министара и са колегом из ресорног министарства које упућује то писмо да се види шта је то. Међутим, они су незаинтересовани. Иначе, Министарство иностраних послова ни раније није било пуно бољи и увијек је политички обојено, злоупотребљено, инструментизовано", указала је Цвијановић.
Српски члан Предсједништва БиХ је навела да се МИП данас кад га води Елмедин Конаковић буквално претворио у циркус с обзиром да министар на свакој страној адреси хвали опозицију Републике Српске, а блати СНСД, док истовремено нема одговор на садашња дешавања и покушава да оправда своје недјеловање.
Свијет
42 мин0
Регион
45 мин0
Република Српска
48 мин0
Србија
51 мин0
Република Српска
48 мин0
Република Српска
1 ч7
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
21
18
18
18
11
18
09
Тренутно на програму