Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО

Извор:
Б92
17.12.2025
17:38
Коментари:0
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије обавјештава кориснике пензија да су актуелни нови покушаји преваре пензионера.
Наиме, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) упозорио је на нови покушај преваре пензионера у Инђији путем телефонских позива у којима се од њих тражи да купе одређене производе (прекриваче, душеке и слично) као услов да би им била исплаћена повишица пензије.
"Фонд ПИО још једном наглашава да ће увећану пензију примити сви корисници пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања без било каквих услова и без подношења захтјева, с обзиром на то да ће увећање, као и увијек до сада, Фонд обрачунати и исплатити свим пензионерима у редовном поступку", наводи се у саопштењу Фонд ПИО.
Свијет
Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против
Фонд ПИО апеловао је на грађане, посебно на пензионере, да буду обазриви и да евентуалне сличне уцјене или пријетње одмах пријаве надлежнима у МУП-у Србије, пише Б92.
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Србија
21 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
21
18
18
18
11
18
09
Тренутно на програму