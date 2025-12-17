Logo
Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО

Извор:

Б92

17.12.2025

17:38

Коментари:

0
Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО
Фото: Unsplash

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије обавјештава кориснике пензија да су актуелни нови покушаји преваре пензионера.

Наиме, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) упозорио је на нови покушај преваре пензионера у Инђији путем телефонских позива у којима се од њих тражи да купе одређене производе (прекриваче, душеке и слично) као услов да би им била исплаћена повишица пензије.

Пензионери често на мети превара

"Фонд ПИО још једном наглашава да ће увећану пензију примити сви корисници пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања без било каквих услова и без подношења захтјева, с обзиром на то да ће увећање, као и увијек до сада, Фонд обрачунати и исплатити свим пензионерима у редовном поступку", наводи се у саопштењу Фонд ПИО.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против

Фонд ПИО апеловао је на грађане, посебно на пензионере, да буду обазриви и да евентуалне сличне уцјене или пријетње одмах пријаве надлежнима у МУП-у Србије, пише Б92.

Коментари (0)
