Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

Извор:

СРНА

17.12.2025

13:02

Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

У више градова у Србији ухапшено је осам особа, међу којима је и један руски држављанин, због дјечије порнографије.

Ова лица ухапшена су у Београду, Лесковцу, Новом Саду, Кикинди, Крушевцу, Чачку, Сомбору и Крагујевцу у оквиру акције "Армагедон", која је дио међународне операције усмјерене на сузбијање сексуалне експоатације и злостављања дјеце на интернету.

Ухапшени су у дужем временском периоду, путем интернета, преузимали, чували и дијелили садржаје настале искоришћавањем дјеце у порнографске сврхе, саопштено је из МУП-а Србије.

педофил хапшење Бијељина

Хроника

Педофил из Бањалуке ухапшен на дјелу!

Тројица осумњичених чији су иницијали А.Ђ, Л.Т. и М.И. су преко друштвених мрежа и апликација регистровали лажне профиле представљајући се као дјевојчице узраста 12 и 13 година, а потом ступали у контакт са малољетним лицима од којих су захтијевали и прибавили фотографије и видео-снимке сексуалне садржине.

Приликом претресања станова и других просторија свих осумњичених, на електронским уређајима пронађене су фотографије и видео-снимци настали искоришћавањем дјеце и малолетних лица у порнографске сврхе.

педофил хапшење Бијељина

Хроника

Како је Бањалучанин упао у замку: Фотографије слао полицајцима мислећи да је дијете

Седморо осумњичених и држављанин Русије сумњиче се да су извршили кривична дјела приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију и полно узнемиравање.

Осумњичени су, уз кривичну пријаву, спроведени у надлежно тужилаштво.

Акцију су спровели припадници Управе за технику, Службе за борбу против високотехнолошког криминала МУП-а Србије по налогу Посебног одјељења за високотехнолошки криминал Вишег јавног тужилаштва у Београду.

