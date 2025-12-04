Бањалучанин осумњичен за педофилију предат Тужилаштву

Извор:
АТВ
04.12.2025
10:06
Коментари:1
Бањалучанин чији су иницијали М.С, осумњичен за сексуално искориштавања дјетета, предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Бањалучанин М.С. ухапшен је јуче на подручју Бијељине у наставку оперативне акције "Карика" с циљем сузбијања сексуалног злостављања или искориштавања дјетета.
Хапшење су извршили службеници Једнице за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.
Он је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, и кривично дјело упознавање дјеце са порнографијом из Кривичног законика Републике Српске.
Хроника
Педофил из Бањалуке ухапшен на дјелу!
Ухапшени је осумњичен да је у претходном периоду користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију ступао у контакт са дјецом, након чега је комуницирао на сексуално експлицитан начин, шаљући фотографије и видео-снимке са сексуално експлицитним садржајем.
Од дјетета је тражио да се фотографише на сексуално експлицитан начин и сачини видео-снимке са таквим садржајем, те да му их пошаље.
Потом је кроз наведену комуникацију упорно договарао састанак ради обљубе или са њом изједначене полне радње, те је и ухапшен када је јуче дошао на уговорени састанак.
Свијет
5 д0
Регион
2 седм0
Регион
1 седм0
Регион
2 седм0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму