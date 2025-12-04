Logo
Бањалучанин осумњичен за педофилију предат Тужилаштву

Извор:

АТВ

04.12.2025

10:06

Коментари:

1
Фото: АТВ

Бањалучанин чији су иницијали М.С, осумњичен за сексуално искориштавања дјетета, предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Бањалучанин М.С. ухапшен је јуче на подручју Бијељине у наставку оперативне акције "Карика" с циљем сузбијања сексуалног злостављања или искориштавања дјетета.

Хапшење су извршили службеници Једнице за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.

Он је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, и кривично дјело упознавање дјеце са порнографијом из Кривичног законика Републике Српске.

Хроника

Педофил из Бањалуке ухапшен на дјелу!

Ухапшени је осумњичен да је у претходном периоду користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију ступао у контакт са дјецом, након чега је комуницирао на сексуално експлицитан начин, шаљући фотографије и видео-снимке са сексуално експлицитним садржајем.

Од дјетета је тражио да се фотографише на сексуално експлицитан начин и сачини видео-снимке са таквим садржајем, те да му их пошаље.

Потом је кроз наведену комуникацију упорно договарао састанак ради обљубе или са њом изједначене полне радње, те је и ухапшен када је јуче дошао на уговорени састанак.

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

