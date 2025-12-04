Logo
Тужилаштво предложило притвор за Бркића и Кукоља

Тужилаштво предложило притвор за Бркића и Кукоља
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци предложило је Основном суду у том граду одређивање притвора за Милана Бркића /34/ и Момира Кукоља /65/, оба из Лакташа, осумњичене за тешке крађе.

Бркић и Кукољ су осумњичени да су од 2. августа до 2. децембра ове године на подручју Лакташа проваљивали у куће из којих су узимали и присвајали новац, накит и друге предмете.

Они су осумњичени да су починили кривично дјело тешке крађе, а Кукољ и за кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Поступајући тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

