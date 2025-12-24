Ковачевић: Што одмах не кажете да је Кристијан Шмит предсједник Српске?

24.12.2025
16:16
Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић коментарисао је данашњу одлуку ЦИК-а да поништи пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста.
Ковачевић поручује да је ово сраман напад на Републику Српску и да треба одмах да кажу да је Кристијан Шмит предсједник Републике Српске.
"Народ је поново изабрао кандидата СНСД-а, па су они поништили изборе тамо гдје је побиједио кандидат СНСД-а. То зовете демократијом? Још хоћете људе који су бирали да назовете криминалцима који су учествовали у превари. Јадно је да смо то дочекали од људи који се називају Србима и који су тамо да попуњавају коте Републике Српске. Мислим на Вању Бјелицу Прутину која је била савјетница предсједника СДС-а. Мислим на Јована Калабу који је био дио ПДП-а. Или Жељка Бакала који је дошао тамо директно из кабинета Жељка Комшића. Предсједнике бирачких одбора на свих тих 136 мјеста није именовао СНСД, него ЦИК. Ти људи су потписали записнике, они као предсједници бирачких одбора као представници ЦИК-а и рекли да су то резултати избора. Побиједимо са преко 30.000 гласова разлике отмете нам мандата. Побиједимо са 10.000 разлике, онда поништите сва мјеста гдје смо побиједили. Што одмах не кажете да је Кристијан Шмит предсједник Републике Српске? Ово је директан напад на Српску, на вољу српског народа", рекао је Ковачевић.
