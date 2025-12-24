Logo
Драма у Тузли: Мушкарац повријеђен, брат га избо ножем?

Извор:

Аваз

24.12.2025

16:31

Фото: АТВ БЛ

Мушкарац је повријеђен данас око 12 часова у Тузли.

Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, дежурна служба ПС Исток/ПУ Тузла је данас око 12 часова примила пријаву од ШМП Дома здравља Тузла да је мушкарац повријеђен у једном насељу у Тузли, пише Аваз.

Полиција Аустрија

Свијет

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

''Када је полицијска патрола изашла на мјесто догађаја, потврђени су наводи пријава, а упућен је и увиђајни тим ОКП ПУ Тузла, који је, према упутствима дежурног тужиоца, извршио увиђај и предузео потребне мјере и радње на документовању догађаја. Повријеђеној особи је пружена медицинска помоћ у ЈЗУ УКЦ Тузла и отпуштена је на кућно лијечење“, речено је.

Према незваничним информацијама, брат је наводно ножем избо свог брата, пише Аваз.

