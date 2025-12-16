Logo
Large banner

Хорор! У нападу ножем у школи убијен ученик

Извор:

СРНА

16.12.2025

09:17

Коментари:

0
Школа, учионица
Фото: Unsplash

Најмање једно дијете убијено је у нападу ножем који је извршио малољетник у школи у граду Одинцово, у Московској области, потврђено је агенцији РИА Новости из Руске истражне комисије.

Према наводима извора из Комисије, малољетни тинејџер је ножем убо чувара у школи и једног ученика, који је подлегао повредама.

Роб Рајнер

Свијет

Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Из Комисије додају да је отворена кривична истрага и да су на лицу мјеста истражиоци и криминолози.

За сада није познато више детаља о нападу.

Подијели:

Тагови:

Русија

Школа

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Свијет

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

11 ч

0
Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Хроника

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

12 ч

0
Анис Калајџић

Хроника

Анису Калајџићу продужен притвор: Из пиштоља усмртио Алдину Јахић

14 ч

0
Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

Хроника

Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

15 ч

0

Више из рубрике

Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Свијет

Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

1 ч

0
Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Свијет

Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

1 ч

0
Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница

Свијет

Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница

1 ч

0
Двоје д‌јеце погинуло у експлозији зграде у Француској

Свијет

Двоје д‌јеце погинуло у експлозији зграде у Француској

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

21

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

10

15

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

10

08

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

10

03

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

09

59

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner