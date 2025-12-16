Хорор! У нападу ножем у школи убијен ученик

Извор:
Најмање једно дијете убијено је у нападу ножем који је извршио малољетник у школи у граду Одинцово, у Московској области, потврђено је агенцији РИА Новости из Руске истражне комисије.
Према наводима извора из Комисије, малољетни тинејџер је ножем убо чувара у школи и једног ученика, који је подлегао повредама.
Из Комисије додају да је отворена кривична истрага и да су на лицу мјеста истражиоци и криминолози.
За сада није познато више детаља о нападу.
