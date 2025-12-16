Logo
Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница

Извор:

Танјуг

16.12.2025

08:45

Коментари:

0
Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница
Фото: Printscreen/Youtube/FOX 5

Најстарији син предсједника Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп Млађи, вјерио се са манекенком Бетином Андерсон након годину дана везе, пренио је Паге Сиx.

Андерсон је недавно виђена са дијамантским прстеном на руци, а портпарол пара потврдио је вијест о вјеридби.

Након објављивања информације, појавио се и снимак из Бијеле куће на којем предсједник САД-а Доналд Трамп јавно саопштава вјеридбу.

Он је том приликом позвао пар на подијум, гдје је Доналд Трамп Млађи захвалио Бетини Андерсон што је прихватила његову просидбу.

Доналд Трамп Млађи раније је био у браку са Ванесом Трамп, са којом се вјенчао 2005. године у Мар-а-Лагу и са којом има петоро дјеце, а развели су се 2018. године.

Након развода, Трамп Млађи је био у вези са бившом водитељком Фокс њуза Кимберли Гилфојл, са којом се вјерио 2020. године.

Њихова веза окончана је прошле године, отприлике у периоду када је Трамп Млађи први пут јавно виђен са Андерсон.

Кимберли Гилфојл тренутно обавља функцију амбасадора САД у Грчкој.

Доналд Трамп Јуниор

Свијет

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон, манекенка и кћерка филантропа Харија Лоја Андерсона Млађег и Ингер Андерсон, први пут су јавно фотографисани заједно у Палм Бичу у августу прошле године.

Donald Tramp Junior

vjeridba

Коментари (0)
