Бивши градоначелник Сплита завршио у затвору, огласила се супруга: ''Нећу га посјетити''

Извор:

Слободна Далмација

16.12.2025

12:30

Затвор
Фото: АТВ

Жељко Керум, бивши градоначелник Сплита и предсједник странке ХГС-а, завршио је у затвору на Билицама, гдје би требао остати до 29. децембра, преносе хрватски медији.

Наиме, Керум је у понедјељак изазвао саобраћајну незгоду која је завршила са материјалном штетом, али је управљао аутомобилом без возачке дозволе.

Подсјећамо, у априлу је суд у Госпићу казнио Керума са 1.500 евра због удеса на ауто-путу. Његов адвокат је тврдио да није он возио, него само да је платио казну умјесто супруге Фани. Керум је имао забране вожње и 2021. године.

Слободна Далмација контактирала је његову супругу Фани Керум, која је прокоментарисала ситуацију у којој се сада нашао њен супруг.

“Знам због чега ме зовете. Није требало до тога доћи, дошло је и готово сад... Не бих пуно ишла у ширину. Ово је било непотребно. Био је без возачке и самим тим није смио бити за воланом. Има особног шофера на плаћи који га вози. Материјална штета је тисућу еура, цури се није ништа догодило. Но, то не оправдава чињеницу да је без возачке и да је сјео за волан. Носит ће се с посљедицама, тако је како је”, рекла је она, па додала: “Како ћу се осјећати, имам троје малољетне дјеце и тинејџера који иду у школу”.

Није била супругу у посјету и засад не планира.

“Мислим да чак и нећу, али видјет ћу. Нисам љута, него ето... Љута сам била први трен, нормално да сам подивљала моментално, али сад више нисам љута. Мислила сам да до овога доћи неће, али ето, дошло је”, рекла је Керум.

Жељко Керум је на суду признао кривицу и изјавио како је добио поруку и да је морао ићи, да није био концентрисан те да зна да није смио возити.

“Не знам тко му је послао поруку, ништа није било између нас”, закључила је кратко његова супруга.

Split

Gradonačelnik

Затвор

