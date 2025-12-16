У централну ХДЗ-а стигла пријетња о постављеној бомби

Извор:
Централа ХДЗ-а у Загребу евакуисана је у преподневним сатима након што је на мејл добијена пријетња о постављеној бомби, потврдио је портпарол странке Золтан Кабок.
Он је за Хину рекао да је претња о постављеној бомби стигла у згради Градског одбора ХЏ-а, која је тренутно и централа странке.
Запослени су, казао је, одмах евакуисани и позвана је полиција.
- У преподневним сатима на службени мејл странке смо добили пријетећу поруку о о постављању експлозивне направе у згради Градског одбора ХДЗ-а у Гундулићевој улици - казао је Кабок.
