У централну ХДЗ-а стигла пријетња о постављеној бомби

Извор:

Вечерњи.хр

16.12.2025

14:00

Централа ХДЗ-а у Загребу евакуисана је у преподневним сатима након што је на мејл добијена пријетња о постављеној бомби, потврдио је портпарол странке Золтан Кабок.

Он је за Хину рекао да је претња о постављеној бомби стигла у згради Градског одбора ХЏ-а, која је тренутно и централа странке.

Запослени су, казао је, одмах евакуисани и позвана је полиција.

- У преподневним сатима на службени мејл странке смо добили пријетећу поруку о о постављању експлозивне направе у згради Градског одбора ХДЗ-а у Гундулићевој улици - казао је Кабок.

Тагови:

HDZ

дојава о бомби

