Хрватска: Разбијен међународни ланац кријумчара кокаина

Извор:
СРНА
16.12.2025
11:14
Коментари:0
Хрватска Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) разбила је међународни ланац кријумчарења кокаина, ухапсила једног члана криминалне групе, а за другим трага.
УСКОК је завршио истрагу, а двојица мушкараца сумњиче се да су као чланови криминалне групе учествовали у трговини око 55 килограма дроге.
Четрдесетосмогодишњак је предат притворском надзорнику и против њега је поднесена кривична пријава УСКОК-у, а 43-годишњак је тренутно недоступан и за њиме се интензивно трага.
Сумња се да су, заједно са још неколико особа, од маја прошле до почетка ове године организовали ланац кријумчарења кокаина на подручју Хрватске, Шпаније и других земаља ЕУ.
У једном од покушаја, на граници са Француском у камиону са нектаринама пронађена је дрога вриједна најмање два милиона евра.
Четрдесеттрогодишњак је планирао преузимање, превоз и испоруку кокаина, те обезбјеђивао превозна средства и возаче, одређивао тачна мјеста преузимања и руте транспорта.
Четрдесетосмогодишњак је, преко својих фирми у Њемачкој и Словенији, ангажовао камионе и возаче који су транспортовали дрогу.
Возачи су извршавали трансфер дроге и прикривали илегалне активности.
Према сазнањима полиције, кријумчари су у јуну прошле године најмање једном реализовали преузимање око 55 килограма кокаина на подручју Хрватске и Шпаније.
Возач камиона је ухапшен на граници са Француском.
