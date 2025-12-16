Logo
Хрватска: Разбијен међународни ланац кријумчара кокаина

СРНА

СРНА

16.12.2025

11:14

Фото: Evropol

Хрватска Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) разбила је међународни ланац кријумчарења кокаина, ухапсила једног члана криминалне групе, а за другим трага.

УСКОК је завршио истрагу, а двојица мушкараца сумњиче се да су као чланови криминалне групе учествовали у трговини око 55 килограма дроге.

Четрдесетосмогодишњак је предат притворском надзорнику и против њега је поднесена кривична пријава УСКОК-у, а 43-годишњак је тренутно недоступан и за њиме се интензивно трага.

Сумња се да су, заједно са још неколико особа, од маја прошле до почетка ове године организовали ланац кријумчарења кокаина на подручју Хрватске, Шпаније и других земаља ЕУ.

У једном од покушаја, на граници са Француском у камиону са нектаринама пронађена је дрога вриједна најмање два милиона евра.

Четрдесеттрогодишњак је планирао преузимање, превоз и испоруку кокаина, те обезбјеђивао превозна средства и возаче, одређивао тачна мјеста преузимања и руте транспорта.

Четрдесетосмогодишњак је, преко својих фирми у Њемачкој и Словенији, ангажовао камионе и возаче који су транспортовали дрогу.

Возачи су извршавали трансфер дроге и прикривали илегалне активности.

Према сазнањима полиције, кријумчари су у јуну прошле године најмање једном реализовали преузимање око 55 килограма кокаина на подручју Хрватске и Шпаније.

Возач камиона је ухапшен на граници са Француском.

Тагови:

USKOK

Хрватска

кокаин

šverc kokainom

