Цијела Европа трага за Марианом Мијаиловић

Извор:

АТВ

12.12.2025

12:51

Мариана Мијаиловић
Фото: Европол

Европол је ажурирао службену интернетску страницу ЕУ Мост Вонтед, на коју је додато 18 нових имена особа осумњичених за тешка кривична дјела, укључујући трговину људима, трговину дрогом, прање новца и преваре великих размјера.

Међу новим бјегунцима налази се и Мариана Мијаиловић (44), држављанка Аустрије српског поријекла, која се сумњичи да је годинама варала жене увјеравајући их да су под тешким клетвама.

Policija Srbija

Хроника

Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Према наводима Европола, Мијаиловић је користила више лажних идентитета, укључујући имена Амела и Фатима, те нудила наводне "ритуале чишћења“ како би спријечила болест, несреће или смрт.

Претресли имање

Најмање 19 жртава предало им је новац и драгоцјености у вриједности од око 8,3 милиона евра. Једна жена дала им је више од 500.000 евра након што јој је речено да је опсједнута демонима, док је друга предала готово 50.000 евра у нади да ће јој ритуали излијечити рак. Преминула је недуго након тога, преноси "Телеграф".

За те ритуале тражила је готовину, злато и друге драгоцјености, а истражиоци процјењују да је на тај начин стекла око 8,3 милиона евра.

kljuc stan podstanar renta

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Полиција је у фебруару ове године претресла породично имање у Мариа Ензерсдорфу, југозападно од Беча, гдје је испод бетоном прекривеног базена откривена тајна просторија.

У њој су пронађене златне полуге тежине 25 килограма, сатови, накит, вјенчано прстење те готовина у америчким и швајцарским новчаницама. Заплијењено је и 14 луксузних аутомобила, међу којима Астон Мартин и Јагуар.

И Словенац на листи

На истој ажурираној листи налази се и Митја Петрич (56) из Словеније, за којим је расписана међународна потјерница због сумње на прање новца и преваре.

Истрага наводи да је више жртава навео на улагања лажно представљајући сигурност инвестиција и обећавајући високу зараду.

zora vidovic

Република Српска

Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Европол истиче како је на попису 50 најтраженијих бјегунаца велики удио особа поријеклом из бивших југословенских република или с двојним држављанством.

Међу њима је и Радоје Звицер, наводни вођа кавачког клана, који се сумњичи да је као кључни члан злочиначке организације учествовао у кријумчарењу најмање 83 килограма кокаина у Аустрију.

