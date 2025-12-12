Logo
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

12.12.2025

11:47

Коментари:

0
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат
Фото: Танјуг/АП

Ако се сукоб у Украјини настави, могао би да ескалира у трећи свјетски рат, упозорио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је новинарима у Бијелој кући рекао да би волио да се сукоб заврши и да САД вриједно раде на томе.

"Тај сукоб засад не утиче на САД, осим ако се отме контроли. Такве ствари се завршавају свјетским ратом", навео је Трамп.

Доналд Трамп

Украјина

Коментари (0)
