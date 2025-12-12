Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

12.12.2025
11:47
Коментари:0
Ако се сукоб у Украјини настави, могао би да ескалира у трећи свјетски рат, упозорио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је новинарима у Бијелој кући рекао да би волио да се сукоб заврши и да САД вриједно раде на томе.
"Тај сукоб засад не утиче на САД, осим ако се отме контроли. Такве ствари се завршавају свјетским ратом", навео је Трамп.
#Watch | United States President Donald Trump has warned that the ongoing Russia-Ukraine conflict could potentially snowball into a "third world war" pic.twitter.com/G75zizUCBq— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) December 12, 2025
Најновије
Најчитаније
12
32
12
25
12
22
12
20
12
09
Тренутно на програму