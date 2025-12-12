Logo
Преминула "краљица" пластичних операција

Извор:

Б92

12.12.2025

11:03

Преминула "краљица" пластичних операција
Фото: Printscreen/Youtube/ Doctor Youn

Звијезда друштвених мрежа позната по естетским операцијама, Мери Магдалена, пронађена је мртва у Тајланду.

Девојка, правог имена Денисе Ивон Јарвис Гонгора (33), умрла је након што је пала са балкона са деветог спрата, само неколико сати након што се пријавила у уторак послеподне на једнодневни боравак, известио је ове недеље Пхукет њуз.

Дејли Мејл је прегледао информације које је објавила локална полиција, а које потврђују њен идентитет, и независно потврдио смрт путем извора блиских породици.

Тело мексичко-канадске манекенке открило је хотелско особље на паркингу зграде око 13:30, потврдио је капетан Чанаронг Праконгкуеа из полицијске станице Патонг.

fifa

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Кхаосод English је пренео да је Маријино тело пребачено из болнице Патонг у болницу Vachira Пхукет ради комплетне аутопсије како би се утврдио тачан узрок смрти.

Непосредно пре смрти, Мери је објавила завршну сцену из филма The Труман Show из 1998. године, заједно са својом дечјом фотографијом, на друштвеним мрежама, преноси Б92.

У сцени, коју је поделила на једном од својих бројних Инстаграм налога, лик Џима Керија, Труман Бурбанк, наклони се и каже: "А у случају да се не видимо, добро поподне, добро вече и лаку ноћ."

Променила је и корисничко име једног другог Инстаграм налога у "MaryMagdaleneDied".

