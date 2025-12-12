Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Извор:
Вирус грипа А/Х3Н2, кога називају и "супергрип", а који циркулише већ неколико мјесеци у европским земљама и неколико земаља источне Азије откривен је у Румунији, саопштио је румунски Национални институт за јавно здравље (ИНСП).
Ризик од развоја тешке болести је висок за особе старије од 65 година, особе са метаболичким, плућним, кардиоваскуларним, неуромускуларним и другим постојећим хроничним болестима, труднице, имунокомпромитоване особе и оне који живе у установама за дуготрајну његу. Очекује се да ће вакцина наставити да пружа заштиту од тешког облика болести, објаснио је ИНСП у саопштењу за штампу, преноси Ађерпрес.
Респираторни вируси, посебно грип, САРС-ЦоВ-2 и РСВ, врше огроман притисак на здравствене системе широм Европе током зиме. У типичној сезони, грип узрокује до 50 милиона симптоматских случајева и од 15.000 до 70.000 смртних случајева годишње на европском континенту, објавио је Индипендент.
Све старосне групе су погођене, иако дјеца имају највеће стопе инфекције и често су прва која оболе од болести и шире је у својим домовима.
Процјењује се да до 20 одсто становништва оболи од грипа сваке године.
Љекари у Европи, Азији и у Америци позвали су грађане да се вакцинишу и на тај начин заштите од вируса грипа, а вакцинација је изузетно важна за рањиву категорију становништва јер их штити од тежих облика болести.
