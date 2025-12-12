Logo
Large banner

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Извор:

Танјуг

12.12.2025

12:20

Коментари:

0
Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији
Фото: Unsplash

Вирус грипа А/Х3Н2, кога називају и "супергрип", а који циркулише већ неколико мјесеци у европским земљама и неколико земаља источне Азије откривен је у Румунији, саопштио је румунски Национални институт за јавно здравље (ИНСП).

Ризик од развоја тешке болести је висок за особе старије од 65 година, особе са метаболичким, плућним, кардиоваскуларним, неуромускуларним и другим постојећим хроничним болестима, труднице, имунокомпромитоване особе и оне који живе у установама за дуготрајну његу. Очекује се да ће вакцина наставити да пружа заштиту од тешког облика болести, објаснио је ИНСП у саопштењу за штампу, преноси Ађерпрес.

Респираторни вируси, посебно грип, САРС-ЦоВ-2 и РСВ, врше огроман притисак на здравствене системе широм Европе током зиме. У типичној сезони, грип узрокује до 50 милиона симптоматских случајева и од 15.000 до 70.000 смртних случајева годишње на европском континенту, објавио је Индипендент.

Еспресо за марку у Цазину

Економија

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

Све старосне групе су погођене, иако д‌јеца имају највеће стопе инфекције и често су прва која оболе од болести и шире је у својим домовима.

Процјењује се да до 20 одсто становништва оболи од грипа сваке године.

Љекари у Европи, Азији и у Америци позвали су грађане да се вакцинишу и на тај начин заштите од вируса грипа, а вакцинација је изузетно важна за рањиву категорију становништва јер их штити од тежих облика болести.

Подијели:

Таг:

virus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Еспресо за марку у Цазину

Економија

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

5 ч

0
Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Сцена

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

5 ч

1
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

БиХ

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

5 ч

0
Ове регистарске таблице коштају као стан

Ауто-мото

Ове регистарске таблице коштају као стан

5 ч

0

Више из рубрике

Како препознати анемију код жена?

Здравље

Како препознати анемију код жена?

5 ч

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Здравље

Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

6 ч

0
Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно

Здравље

Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно

8 ч

0
Празнична трпеза

Здравље

Како уживати у храни током празника, а не претјерати?

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner