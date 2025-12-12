Најједноставнији трик за чишћење и најпрљавије пегле

Извор:
Жена Блиц
12.12.2025
13:55
Коментари:0
Прљава пегла може лако да уништи одјећу остављајући тамне трагове и флеке на тканини. Умјесто да купујете скупа средства пуна хемикалија, постоји једноставан и безбједан начин да пеглу очистите уз помоћ ствари које већ имате у кући.
Овај трик је ефикасан, брз и не оштећује гријну плочу пегле.
Хроника
У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца
Пегла се најчешће прља због остатака детерџента, омекшивача, синтетике која се топи на високој температури и каменца из воде. Временом се на доњој плочи стварају тамне наслаге које се преносе на одјећу. Редовно чишћење не само да спречава оштећење гардеробе, већ продужава вијек трајања пегле и побољшава њен рад.
Један од најефикаснијих трикова за чишћење пегле без хемикалија јесте употреба обичне бијеле пасте за зубе. Важно је да пегла буде искључена из струје и потпуно хладна прије почетка чишћења. Мала количина пасте наноси се директно на запрљану гријну плочу, а затим се благим кружним покретима утрљава меком, благо влажном крпом.
Здравље
Не претјерујте с уносом магнезијума, ово су посљедице
Након неколико минута, прљавштина почиње да се скида, а површина пегле постаје глатка и чиста. Остатке пасте потребно је темељно обрисати чистом крпом, водећи рачуна да не остану трагови у отворима за пару.
Ако су рупице за пару запушене, чишћење гријне плоче неће бити довољно. У том случају може се користити влажан штапић за уши којим се пажљиво уклањају наслаге из отвора. Овај корак је важан како би пара несметано излазила и како би се спријечило цурење прљаве воде током пеглања.
Уколико су наслаге тврдокорније, могу се користити и други природни начини. Со загријана на крпи може помоћи у уклањању тамних трагова, док паста од соде бикарбоне и мало воде ефикасно скида мрље са металне површине. За унутрашњост пегле и каменац у парним каналима добро рјешење је мјешавина воде и сирћета, која се користи кратко, након чега је обавезно испирање чистом водом.
Регион
Бебу убила, спаковала у кутију за ципеле и бацила у канту: Ево колику казну је добила
Како би пегла дуже остала чиста, препоручује се кориштење дестиловане воде, редовно пражњење резервоара и избјегавање пеглања синтетичких материјала на превисоким температурама. Такође, важно је да се пегла повремено пребрише и када нема видљиве прљавштине.
Савјети
5 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
10 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
12
17
06
16
58
16
50
Тренутно на програму