Logo
Large banner

Најједноставнији трик за чишћење и најпрљавије пегле

Извор:

Жена Блиц

12.12.2025

13:55

Коментари:

0
Најједноставнији трик за чишћење и најпрљавије пегле

Прљава пегла може лако да уништи одјећу остављајући тамне трагове и флеке на тканини. Умјесто да купујете скупа средства пуна хемикалија, постоји једноставан и безбједан начин да пеглу очистите уз помоћ ствари које већ имате у кући.

Овај трик је ефикасан, брз и не оштећује гријну плочу пегле.

Policija Srbija

Хроника

У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца

Зашто се пегла прља и зашто је важно редовно чишћење

Пегла се најчешће прља због остатака детерџента, омекшивача, синтетике која се топи на високој температури и каменца из воде. Временом се на доњој плочи стварају тамне наслаге које се преносе на одјећу. Редовно чишћење не само да спречава оштећење гардеробе, већ продужава вијек трајања пегле и побољшава њен рад.

Најједноставнији природни начин за чишћење пегле

Један од најефикаснијих трикова за чишћење пегле без хемикалија јесте употреба обичне бијеле пасте за зубе. Важно је да пегла буде искључена из струје и потпуно хладна прије почетка чишћења. Мала количина пасте наноси се директно на запрљану гријну плочу, а затим се благим кружним покретима утрљава меком, благо влажном крпом.

Доктор

Здравље

Не претјерујте с уносом магнезијума, ово су посљедице

Након неколико минута, прљавштина почиње да се скида, а површина пегле постаје глатка и чиста. Остатке пасте потребно је темељно обрисати чистом крпом, водећи рачуна да не остану трагови у отворима за пару.

Како очистити отворе за пару на пегли

Ако су рупице за пару запушене, чишћење гријне плоче неће бити довољно. У том случају може се користити влажан штапић за уши којим се пажљиво уклањају наслаге из отвора. Овај корак је важан како би пара несметано излазила и како би се спријечило цурење прљаве воде током пеглања.

Алтернативни кућни трикови без употребе хемикалија

Уколико су наслаге тврдокорније, могу се користити и други природни начини. Со загријана на крпи може помоћи у уклањању тамних трагова, док паста од соде бикарбоне и мало воде ефикасно скида мрље са металне површине. За унутрашњост пегле и каменац у парним каналима добро рјешење је мјешавина воде и сирћета, која се користи кратко, након чега је обавезно испирање чистом водом.

Beba

Регион

Бебу убила, спаковала у кутију за ципеле и бацила у канту: Ево колику казну је добила

Савјети за одржавање пегле и спречавање прљања

Како би пегла дуже остала чиста, препоручује се кориштење дестиловане воде, редовно пражњење резервоара и избјегавање пеглања синтетичких материјала на превисоким температурама. Такође, важно је да се пегла повремено пребрише и када нема видљиве прљавштине.

Подијели:

Тагови:

pegla

peglanje

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лабубу одлази у заборав: Стигла нова плишана опсесија

Економија

Лабубу одлази у заборав: Стигла нова плишана опсесија

3 ч

0
Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Здравље

Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

3 ч

0
Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Здравље

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

3 ч

0
У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

БиХ

У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

3 ч

0

Више из рубрике

Новогодишња јелка лампице украси

Савјети

Трикови с новогодишњим лампицама: Како да имате најљепше украшен дом за празнике

5 ч

0
Породица дјеца шетња

Савјети

Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

8 ч

0
Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Савјети

Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

9 ч

0
Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

Савјети

Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner