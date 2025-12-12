Бебу убила, спаковала у кутију за ципеле и бацила у канту: Ево колику казну је добила

Извор:
И.Ш. (28) из Плужина којој се судило због тога што је тек рођену бебу бацила у канту за смеће осуђена је на кућни затвор у трајању од шест мјесеци првостепеном пресудом. Пресуда за чедоморство изречена је у Основном суду у Подгорици, а донијела ју је судија Лариса Мијушковић Стаматовић.
“Окривљена И.Ш. оглашена је кривом и осуђена на казну затвора у трајању од шест мјесеци и истовремено је одређено да ће се иста извршити тако што ће је окривљена издржавати у просторијама у којима станује”, навела је у одговорима за “Дан” Нађа Пешић, савјетница за односе са јавношћу у Основном суду у Подгорици.
Тијело бебе пронађено је у фебруару, када је осумњичена мајка ухапшена. Она је потом пуштена да се брани са слободе, а оптужни предлог против ње подигнут је четири мјесеца касније.
“Основно државно тужилаштво у Подгорици поднело је оптужни предлог Основном суду у Подгорици против окривљене И.Ш. због основане сумње да је учинила кривично дјело убиство дјетета при порођају, које се односи на догађај од 9.2.2025. године, када је у Словачкој улици у Подгорици пронађено беживотно тело детета”, саопштено је тада из тужилаштва.
Беживотно тијело дечака у кутији од ципела пронашао је радник “Чистоће”, о чему је одмах обавестио полицију. Инспектори су на кутији уочили бар-код на основу којег су дошли до адресе особе којој је уручена пошиљка. Утврђено је да се ради о стану који се налази на око 200 метара од локације на којој је пронађено тијело бебе. Полиција је у том стану затекла И.Ш. у тешком здравственом стању и пронашла трагове који су указивали на чврсту сумњу да се управо ту породила.
Пошто је била животно угрожена, хитно је пребачена у Клинички центар Црне Горе. Током увиђаја изузети су снимци са надзорних камера, на којима је забиљежено како жена баца кутију у канту за отпатке, а у стану је И.Ш. пронађена у истој гардероби у којој је снимљена.
На основу трагова у стану, али и након прегледа осумњичене, потврђене су сумње да је усмртила новорођенче. Тужилац је наредио да се обави обдукција тијела како би се утврдило да ли је дјечак жив рођен или је убијен током порођаја. Несумњиво је утврђено да се И.Ш. порађала у стану.
За кривично дјело убиство дјетета при порођају прописана је казна затвора.
“Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја или непосредно послије порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година”, прописује члан 146 Кривичног законика Црне Горе.
Након хапшења И.Ш., из полиције је саопштено да се она сумњичи да је извршила кривично дјело убиство дјетета при порођају – чедоморство. У том саопштењу навели су да су полицијски службеници у кратком року предузели низ полицијско-тужилачких, оперативних, техничких и процесних активности и као извршиоца идентификовали И.Ш. (28), мајку новорођенчета.
Из полиције су тада саопштили и да је у фази извиђаја прегледан и изузет велики број снимака са видео-надзора, да су прикупљена обавјештења од већег броја грађана и спроведена бројна испитивања и провјере обавјештајних и оперативних сазнања.
“Те активности усмјериле су полицијске службенике на лоцирање стана који користи И.Ш., гдје је извршен претрес током којег су пронађени предмети који се директно доводе у везу са извршеним дјелом”, навели су у саопштењу.
Додали су да је осумњичена подвргнута љекарском прегледу, на основу чега је потврђено извршење кривичног дјела које јој се ставља на терет.
