Лабубу одлази у заборав: Стигла нова плишана опсесија

12.12.2025

13:35

Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Након што су Лабубу луткице постале глобални феномен и завршиле на торбама звијезда попут Ријане и Ким Кардашијан, на модној сцени појавио се нови конкурент који пријети да преузме трон – Мируми.

Мируми је мали плишани робот у облику лењивца, замишљен као декорација за торбу која изгледа њежно, стидљиво и истовремено прави друштво свом власнику. Кад год га помазите, он реагује – захваљујући сензорима, моторима и паметном алгоритму скривеним испод мекане површине.

Производи га јапанска компанија Иукаи Енгинееринг, а име „Мируми“ је спој ријечи за „сат“ и „плишану животињу“. Има двије „руке“ којима се хвата за каиш торбе, лагано се помјера чак и када око њега нема никаквог дешавања, а када чује неки звук – њежно окрене главу, па је спусти као да се стиди. Не разумије говор, али региструје тон и реагује на присуство људи у близини.

Вакцина

Здравље

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

На друштвеним мрежама већ га зову „новом Лабубу играчком“, а многи вјерују да ће постати сљедећи велики тренд.

Цијена и када стиже

Иако изгледа преслатко, Мируми дефинитивно није „ситница“. У претпродаји кошта 125,50 евра преко Кицкстартера, а прве испоруке планиране су за мај следеће године. Ако пропустите почетну кампању, процјењује се да ће редовна цијена у малопродаји бити око 150 долара, пише Блиц Бизнис.

Мируми стиже у три боје: слоновача, розе и сива, а широка доступност очекује се од априла 2026, пише Биз портал.

