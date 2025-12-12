Logo
Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Извор:

Б92

12.12.2025

13:27

Коментари:

0
Америчка Администрација за храну и лекове (ФДА) планира да стави најозбиљније упозорење "црна кутија" на вакцине против корона вируса, саопштили су извори упознати са плановима агенције.

Упозорење "црна кутија" користи се када лијек или вакцина носи озбиљне ризике по живот или здравље, а ФДА га користи да информише пацијенте и лекаре о потенцијалним опасностима, пише "ЦНН".

План је још увијек у фази разматрања и није финализован, а није јасно да ли ће се односити на све вакцине против корона вируса или само на мРНК верзије, које користе компаније Фајзер и Модерна.

Званичници ФДА наводе да се безбједност вакцина строго прати и да је милијардама доза дистрибуираних широм свијета пријављен врло мали број озбиљних нежељених ефеката.

Модерна и Фајзер су у септембру поновиле да њихови препарати остају безбједни и ефикасни, укључујући и код дјеце и трудница.

Међутим, критичари, укључујући бивше комесаре ФДА и стручњаке за јавно здравље, изразили су забринутост због недостатка транспарентности и научних доказа који би оправдали овакво упозорење.

Они истичу да би потенцијално алармантне поруке могле да смање повјерење у вакцинацију и да би довеле до смрти.

ФДА се посебно фокусирала на ријетке нежељене ефекте попут миокардитиса код адолесцената и младих одраслих, али подаци показују да је већина погођених пацијената потпуно опорављена.

Агенција је проширила информације о ризику на шири старосни распон, док истраживања показују да су вакцине у значајној мјери смањиле хоспитализације и смртне случајеве повезане са короном.

Званичници ФДА кажу да још увијек прикупљају податке и да је сваки корак пажљиво разматран, док спољни стручњаци позивају на јавни преглед научних доказа прије него што се упозорење објави.

