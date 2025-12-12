Како препознати анемију код жена?

Извор:
Анемија настаје када у крви нема довољно здравих црвених крвних зрнаца која преносе кисеоник до ткива.
Због тога тијело почиње да ради спорије, а особа осећа умор, слабост, вртоглавицу и убрзано дисање. Тегобе могу да буду благе, али и озбиљне, посебно ако се узрок не препозна на вријеме.
Чешће погађа жене него мушкарце. Процјењује се да свака трећа жена у свијету има смањен ниво хемоглобина, најчешће због губитка гвожђа током менструације или повећаних потреба у трудноћи.
Иако постоји више облика анемије, код жена се најчешће јављају три: услијед недостатка гвожђа, изазвана мањком витамина Б12 и фолне киселине и анемија код хроничних болести.
Ово је најчешћи облик анемије код жена, нарочито у репродуктивном добу. Настаје када организам нема довољно гвожђа за стварање хемоглобина, главног протеина који преноси кисеоник. Узрок може да буде обилно менструално крварење, трудноћа, лоша исхрана или губитак крви. Симптоми су блиједило, малаксалост, главобоља, осећај хладноће и лупање срца, преноси Clevelandclinic.org.
Друга по учесталости, ова анемија се јавља када тело не производи довољно здравих црвених крвних зрнаца јер нема довољно витамина Б12 или фолне киселине. Развија се постепено и може да изазове трњење руку и ногу, губитак апетита, слабију концентрацију и промјенљиво расположење. Чест узрок су поремећаји варења, смањена апсорпција витамина или рестриктивне дијете.
Трећи облик обично погађа жене са дуготрајним запаљењима, болестима бубрега, јетре, штитне жлијезде или аутоимуним поремећајима. У овом случају тијело има довољно гвожђа, али га не користи правилно због хроничне упале. Тегобе су сличне као код других облика – умор, слабост, блиједило, али терапија се усмјерава на лијечење основне болести, а не само на подизање гвожђа.
Симптоми које не би требало игнорисати
Дијагноза се поставља анализом крви, најчешће комплетном крвном сликом. Љекар провјерава број црвених крвних зрнаца, ниво хемоглобина и хематокрита, а по потреби и вредности гвожђа, витамина Б12 и фолне киселине.
Лијечење и превенција
Терапија зависи од узрока. Код мањка гвожђа, најчешће се прописују додаци исхрани и промена јеловника. Ако је проблем у витаминима, неопходни су суплементи витамина Б12 и фолне киселине. Код хроничних болести потребно је лечити основно стање.
Најбоља превенција је уравнотежена исхрана: црвено месо, џигерица, спанаћ, махунарке, јаја и интегралне житарице помажу у одржавању здравог нивоа гвожђа.
