Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Извор:
Нова.рс
12.12.2025
11:21
Бугарски парламент прихватио је 12. децембра оставку владе Росена Жељазкова, са 227 гласова за, без гласова против и уздржаних, јавила је бугарска агенција БТА.
Жељазков је 11. децембра на хитној конференцији у парламенту објавио да влада подноси оставку, непосредно прије гласања о неповјерењу влади, што је тражила партија "Наставите промјене - Демократска Бугарска".
"Коалиција је разговарала о ситуацији. Не сумњамо да ће на предстојећем гласању о неповјерењу влада добити подршку. Без обзира на то, одлуке Народне скупштине су важне када одражавају вољу народа", рекао је Жељазков.
Додао је да је њихова жеља да буду на нивоу који друштво очекује.
"Моћ произилази из суверена и гласа народа. И младо и старо дигло је глас за оставку. Ова грађанска енергија мора бити подржана и подстицана", казао је Жељазков.
Оставка је услиједила након великих протеста, покренутих владиним контроверзним плановима за буџет.
Крајем новембра, бугарска влада повукла је нацрт буџета који је већ био прослијеђен парламенту, након масовних протеста пред Собрањем, негодовања партија и синдиката и упозорења Европске комисије да нацрт није у складу са буџетским правилима Европске уније.
Протести су ескалирали у опште незадовољство због корупције, неправде и неуспјеха у многим секторима рада владе.
Жељазков је изабран за премијера 16. јануара са 125 гласова за, 114 против и без уздржаних гласова, преноси Нова.
