Logo
Large banner

Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Извор:

Нова.рс

12.12.2025

11:21

Коментари:

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе
Фото: Танјуг/АП/Valentina Petrova (STR)

Бугарски парламент прихватио је 12. децембра оставку владе Росена Жељазкова, са 227 гласова за, без гласова против и уздржаних, јавила је бугарска агенција БТА.

Жељазков је 11. децембра на хитној конференцији у парламенту објавио да влада подноси оставку, непосредно прије гласања о неповјерењу влади, што је тражила партија "Наставите промјене - Демократска Бугарска".

"Коалиција је разговарала о ситуацији. Не сумњамо да ће на предстојећем гласању о неповјерењу влада добити подршку. Без обзира на то, одлуке Народне скупштине су важне када одражавају вољу народа", рекао је Жељазков.

Додао је да је њихова жеља да буду на нивоу који друштво очекује.

Јокић-Никола-29092025

Кошарка

Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

"Моћ произилази из суверена и гласа народа. И младо и старо дигло је глас за оставку. Ова грађанска енергија мора бити подржана и подстицана", казао је Жељазков.

Оставка је услиједила након великих протеста, покренутих владиним контроверзним плановима за буџет.

Крајем новембра, бугарска влада повукла је нацрт буџета који је већ био прослијеђен парламенту, након масовних протеста пред Собрањем, негодовања партија и синдиката и упозорења Европске комисије да нацрт није у складу са буџетским правилима Европске уније.

Протести су ескалирали у опште незадовољство због корупције, неправде и неуспјеха у многим секторима рада владе.

Жељазков је изабран за премијера 16. јануара са 125 гласова за, 114 против и без уздржаних гласова, преноси Нова.

Подијели:

Тагови:

Бугарска

ostavka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија поздравља турску иницијативу за мир у Украјини

1 ч

0
Преминула "краљица" пластичних операција

Свијет

Преминула "краљица" пластичних операција

1 ч

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Свијет

Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио

1 ч

0
Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом

Свијет

Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner