Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

01.01.2026

18:48

Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

Основни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор мушкарцу чији су иницијали С.Б. /28/ из тог града, осумњиченом за пуцњаву 30. децембра у кући у насељу Виногради.

Лице С.Б. осумњичено је за кривична дјела изазивање опште опасности, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, те нарушавање неповредивости стана, саопштено је из Окружног тужилаштва у Требињу.

policija rs

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Притвор по рјешењу Основног суда може трајати најдуже мјесец дана, почевши од 30. децембра.

Из тужилаштва је раније саопштено да је лице С.Б. повријеђено из ватреног оружја приликом физичког сукоба са З.Т, у чију кућу је провалило.

Таг:

Требиње

