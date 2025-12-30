Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Извор:
АТВ
30.12.2025
10:03
Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради.
Како незванично сазнајемо, лице иницијала З.Т. је испалило висе хитаца у правцу С.Б. испред породичне куће.
"Лице З.Т. је лишено слободе и у току је даљи рад", кажу за АТВ из ПУ Требиње.
Како нам је потврђено, рањено лице је у стабилном стању.
"Лице које је повријеђено у пуцњави је стабилно и налази се на одјељењу хирургије требињске болнице", потврђено је за АТВ из Болнице Требиње.
