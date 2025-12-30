Logo
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

АТВ

30.12.2025

10:03

0
Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос десила у требињском насељу Виногради.

Како незванично сазнајемо, лице иницијала З.Т. је испалило висе хитаца у правцу С.Б. испред породичне куће.

"Лице З.Т. је лишено слободе и у току је даљи рад", кажу за АТВ из ПУ Требиње.

Како нам је потврђено, рањено лице је у стабилном стању.

"Лице које је повријеђено у пуцњави је стабилно и налази се на одјељењу хирургије требињске болнице", потврђено је за АТВ из Болнице Требиње.

Требиње

Пуцњава

Коментари (0)
