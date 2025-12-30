Бањалучка старлета шокирала савјетима које је дала дјевојкама: "Узми му паре, па га..."

Извор:
Блиц
30.12.2025
09:34
Старлета Божана Вујиновић поново је привукла велику пажњу јавности након што је на свом Инстаграм профилу без задршке одговарала на питања пратилаца, а један њен одговор изазвао је праву буру на друштвеним мрежама.
Једна дјевојка затражила је савјет како да се “отргне од особе која је озбиљан манипулатор, али у исто вријеме галантан мушкарац”, а Божанин одговор многе је оставио у шоку.
– Узми му паре, па га избјегавај. Па мало буди добра и мила, па опет га игнориши. Мало си драга, мало си одвратна, нека не зна гдје удара мученик, али нон-стоп имај неке захтјеве – написала је Божана Вујиновић и изазвала лавину коментара.
Ставила тачку на приче да се бави најстаријим занатом
Иначе, Божана Вујиновић се једном приликом осврнула и на гласине да се бави најстаријим занатом, па је том приликом открила да ли је икада била привођена због проституције.
– Никада. Сви написи у медијима су били лаж. Са неистинама се борим на суду и до сада сам добила сваки спор. Када немаш проблем да се замјериш било коме ко ти стане на сјенку, рађају се непријатељи са којима још увијек успјешно излазим на крај. Никада нисам дозвољавала да ме сплетке поколебају – тврди она, пише Блиц.
Божана је нагласила и да не жели да зарађује новац путем платформи на којима се продају експлицитни садржаји, истичући да такав начин зараде не сматра прихватљивим.
– Продавање интиме за 5, 10 долара ми је испод части. Скинула сам се гола само за насловну страну Плејбоја – открила је она.
