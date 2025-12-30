Снажна експлозија у дворишту школе

Извор:
Танјуг
30.12.2025
09:01
Снажна експлозија узнемирила је ноћас Загрепчане, полиција је дојаву добила нешто прије 23 часа, а ватрогасци су интервенисали на игралишту Основне школе "Јулиј Кловић". Повријеђених нема.
- Радило се о пиротехничкој направи везаној за канистер. До нашег доласка горио је канистер, који смо угасили. У интервенцији је учествовало једно ватрогасно возило - изјавио је командир Јавне ватрогасне јединице Града Загреба Синиша Јембрих.
Trešnjevka live 29.12.2025 pic.twitter.com/QmXEVhtwL7— Daniel Mondekar (@daniel_mondekar) December 29, 2025
Експлозија се догодила на загребачкој Трешњевци, гдје је, за сада, непозната особа поставила снажну пиротехничку направу.
- Била су два удара. Прва експлозија ме пробудила, била је толико снажна да сам у први мах помислила да се урушила зграда Вијесника, који је недалеко од нас. Другу смо и чули и видјели. Дигла се ватрена печурка, а прозори су нам се затресли колико је била снажна - рекла је за Дневник.хр једна становница Нове цесте.
