Logo
Large banner

Снажна експлозија у дворишту школе

Извор:

Танјуг

30.12.2025

09:01

Коментари:

0
Снажна експлозија у дворишту школе
Фото: screenshot / x

Снажна експлозија узнемирила је ноћас Загрепчане, полиција је дојаву добила нешто прије 23 часа, а ватрогасци су интервенисали на игралишту Основне школе "Јулиј Кловић". Повријеђених нема.

- Радило се о пиротехничкој направи везаној за канистер. До нашег доласка горио је канистер, који смо угасили. У интервенцији је учествовало једно ватрогасно возило - изјавио је командир Јавне ватрогасне јединице Града Загреба Синиша Јембрих.

Експлозија се догодила на загребачкој Трешњевци, гдје је, за сада, непозната особа поставила снажну пиротехничку направу.

- Била су два удара. Прва експлозија ме пробудила, била је толико снажна да сам у први мах помислила да се урушила зграда Вијесника, који је недалеко од нас. Другу смо и чули и видјели. Дигла се ватрена печурка, а прозори су нам се затресли колико је била снажна - рекла је за Дневник.хр једна становница Нове цесте.

Подијели:

Тагови:

Школа

Загреб

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

Свијет

Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

3 ч

1
Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

Свијет

Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Путин ме је обавијестио о нападу на руску резиденцију, тај потез није добар

3 ч

0
Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Здравље

Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

3 ч

0

Више из рубрике

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

Регион

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

14 ч

0
Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

Регион

Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

15 ч

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

17 ч

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Регион

У Хрватској стигли први позиви за војни рок

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner