Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Извор:
СРНА
10.02.2026
11:08
Коментари:0
Русија је увијек била заговорник дијалога ради рјешавања најтежих проблема, рекао портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Ми смо увјерени да дијалог може допринијети рјешавању најхитнијих, најсложенијих проблема", одговорио је Песков новинарима на питање да ли је Париз обновио контакте са Москвом на техничком нивоу, како тврди француски предсједник Емануел Макрон.
Песков је додао да се проблеми неће ријешити сами од себе, те да ни конфронтација неће помоћи у њиховом рјешавању.
