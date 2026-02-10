Logo
Large banner

Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Извор:

СРНА

10.02.2026

11:08

Коментари:

0
Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Русија је увијек била заговорник дијалога ради рјешавања најтежих проблема, рекао портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ми смо увјерени да дијалог може допринијети рјешавању најхитнијих, најсложенијих проблема", одговорио је Песков новинарима на питање да ли је Париз обновио контакте са Москвом на техничком нивоу, како тврди француски предсједник Емануел Макрон.

Песков је додао да се проблеми неће ријешити сами од себе, те да ни конфронтација неће помоћи у њиховом рјешавању.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Песков поручио: Арктик је руски

Свијет

Песков поручио: Арктик је руски

5 д

0
Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

Свијет

Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

1 седм

0
Песков: Није успјело, мржња је преовладала

Свијет

Песков: Није успјело, мржња је преовладала

1 седм

0
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

Свијет

Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

3 д

0

Више из рубрике

Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената

Свијет

Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената

1 ч

0
Враћа се Ангела Меркел

Свијет

Враћа се Ангела Меркел

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнова сарадница одбила да одговара на питања, брани се ћутањем

2 ч

0
Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

Свијет

Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

11

08

Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner