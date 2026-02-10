Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената

Извор:
Курир
10.02.2026
10:20
Недавно отпечаћена судска документа повезана са Џефријем Епстајном, која је прегледао лист Мајами Хералд, садрже детаље из разговора Федералног истражног бироа из 2019. године, за који се наводи да је вођен са бившим начелником полиције Палм Бича, Мајклом Рајтером.
У том разговору Рајтер описује телефонски позив из 2006. године у којем је предсједник САД Доналд Трамп, говорећи о Џефрију Епстајну, рекао: „Хвала богу што га заустављате, сви су знали да он ово ради“, иако је предсједник више пута тврдио да у вријеме када су се наводни злочини дешавали није знао за њих.
Према наводима из документа које преноси Мајами Хералд, Трамп је Рајтеру рекао да је Гислејн Максвел била Епстајнова „оперативка“, назвао ју је "злом“ и поручио да би власти требало да се "фокусирају на њу“.
У самом документу затамњено је име особе која је интервјуисана, а јавно доступна верзија не садржи датум телефонског разговора са Трампом. Међутим, Мајами Хералд наводи да је ријеч о Рајтеру и да се позив догодио 2006. године, позивајући се на потврду коју је бивши начелник дао том листу.
У документу се наводи да је Трамп „био један од првих људи који су позвали“ полицију када се прочуло да је Епстајн под истрагом.
Трамп је током разговора рекао да се дистанцирао од Епстајна, наводећи да је „одмах отишао“ када се нашао у његовом друштву у присуству малољетника.
Такође је полицији рекао да су „људи у Њујорку знали да је Епстајн одвратан“, наводи се у документу.
Лист Форбс је поводом ових навода затражио коментар од Бијеле куће.
Министарство правде је 30. јануара објавило око три милиона докумената у вези са истрагом о Џефрију Епстајну, на основу савезног закона који налаже објављивање таквих записа, иако је то учињено више од мјесец дана након рока од 19. децембра.
Према анализи листа Њујорк тајмс, Доналд Трамп се у тим документима помиње више од 38.000 пута, што одражава његов ранији друштвени однос са Епстајном, кога је Трамп 2004. године описао као „мистериозног Џефрија“.
Однос између Трампа и Епстајна, који је започео осамдесетих година, погоршао се током двехиљадитих. Трамп је тврдио да је њихов однос прекинут након што је Епстајн наводно врбовао запослене из Трамповог клуба Мар-а-Лаго, наводећи да је жртва трговине људима у сексуалне сврхе, Вирџинија Ђуфре, радила у спа-центру, али да ју је Епстајн „отео“, додајући да она „није имала никакве примједбе на нас“.
Клуб Мар-а-Лаго је саопштио да је Епстајн забрањен приступ имању 2007. године, а један извор је навео да је Епстајн „користио спа-центар како би покушавао да прибавља дјевојке“.
Документи такође описују контакте између Трампа и Гислајн Максвел, укључујући свједочење анонимне жртве која је навела да јој је на једној забави у Њујорку „представљен“ Трамп, уз напомену да се између њих „ништа није догодило“.
