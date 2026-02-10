Logo
Large banner

Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената

Извор:

Курир

10.02.2026

10:20

Коментари:

0
Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената
Фото: Tanjug/AP/Jon Elswick

Недавно отпечаћена судска документа повезана са Џефријем Епстајном, која је прегледао лист Мајами Хералд, садрже детаље из разговора Федералног истражног бироа из 2019. године, за који се наводи да је вођен са бившим начелником полиције Палм Бича, Мајклом Рајтером.

У том разговору Рајтер описује телефонски позив из 2006. године у којем је предсједник САД Доналд Трамп, говорећи о Џефрију Епстајну, рекао: „Хвала богу што га заустављате, сви су знали да он ово ради“, иако је предсједник више пута тврдио да у вријеме када су се наводни злочини дешавали није знао за њих.

Према наводима из документа које преноси Мајами Хералд, Трамп је Рајтеру рекао да је Гислејн Максвел била Епстајнова „оперативка“, назвао ју је "злом“ и поручио да би власти требало да се "фокусирају на њу“.

ФБИ документ
ФБИ документ

У самом документу затамњено је име особе која је интервјуисана, а јавно доступна верзија не садржи датум телефонског разговора са Трампом. Међутим, Мајами Хералд наводи да је ријеч о Рајтеру и да се позив догодио 2006. године, позивајући се на потврду коју је бивши начелник дао том листу.

У документу се наводи да је Трамп „био један од првих људи који су позвали“ полицију када се прочуло да је Епстајн под истрагом.

Трамп је током разговора рекао да се дистанцирао од Епстајна, наводећи да је „одмах отишао“ када се нашао у његовом друштву у присуству малољетника.

Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнова сарадница одбила да одговара на питања, брани се ћутањем

Такође је полицији рекао да су „људи у Њујорку знали да је Епстајн одвратан“, наводи се у документу.

Лист Форбс је поводом ових навода затражио коментар од Бијеле куће.

Позадина случаја

Министарство правде је 30. јануара објавило око три милиона докумената у вези са истрагом о Џефрију Епстајну, на основу савезног закона који налаже објављивање таквих записа, иако је то учињено више од мјесец дана након рока од 19. децембра.

Према анализи листа Њујорк тајмс, Доналд Трамп се у тим документима помиње више од 38.000 пута, што одражава његов ранији друштвени однос са Епстајном, кога је Трамп 2004. године описао као „мистериозног Џефрија“.

Вилијам и Кејт

Сцена

Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

Однос између Трампа и Епстајна, који је започео осамдесетих година, погоршао се током двехиљадитих. Трамп је тврдио да је њихов однос прекинут након што је Епстајн наводно врбовао запослене из Трамповог клуба Мар-а-Лаго, наводећи да је жртва трговине људима у сексуалне сврхе, Вирџинија Ђуфре, радила у спа-центру, али да ју је Епстајн „отео“, додајући да она „није имала никакве примједбе на нас“.

Клуб Мар-а-Лаго је саопштио да је Епстајн забрањен приступ имању 2007. године, а један извор је навео да је Епстајн „користио спа-центар како би покушавао да прибавља дјевојке“.

Документи такође описују контакте између Трампа и Гислајн Максвел, укључујући свједочење анонимне жртве која је навела да јој је на једној забави у Њујорку „представљен“ Трамп, уз напомену да се између њих „ништа није догодило“.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Чланови Конгреса од данас имају право да читају нередиговане Епстајнове документе

19 ч

0
Британска краљевска породица

Сцена

Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

21 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Позната норвешка дипломаткиња поднијела оставку оставку због Епштајна, истрага обухвата и њеног мужа

1 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

1 д

0

Више из рубрике

Враћа се Ангела Меркел

Свијет

Враћа се Ангела Меркел

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнова сарадница одбила да одговара на питања, брани се ћутањем

2 ч

0
Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

Свијет

Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

3 ч

0
Стармер под све већим притиском, али одбија да оде!

Свијет

Стармер под све већим притиском, али одбија да оде!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner