Чланови Конгреса од данас имају право да читају нередиговане Епстајнове документе

Извор:
Танјуг
09.02.2026
16:50
Представници у америчком Конгресу моћи ће да прегледају нередиговане верзије докумената повезаних са покојним осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином, а које је Министарство правде Сједињених Америчких Држава објавило прије десетак дана.
Чланови Конгреса ће тако од данас моћи да прегледају више од три милиона докумената у оригиналном облику, преноси АП.
Министарство правде објавило је редиговане верзије докумената након што је Конгрес о томе усвојио закон током прошле године.
У многим документима у досијеима су неки детаљи редиговани, укључујући имена, имејл адресе и лица на фотографијама и видео записима жена и дјевојчица које су потенцијално биле Епстинове жртве.
Адвокати који заступају неке од жртава критиковали су "кршење приватности" у досијеима, односно чињеницу да поједини лични подаци неких потенцијалних жртава нису били редиговани.
