Чланови Конгреса од данас имају право да читају нередиговане Епстајнове документе

Извор:

Танјуг

09.02.2026

16:50

Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Представници у америчком Конгресу моћи ће да прегледају нередиговане верзије докумената повезаних са покојним осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином, а које је Министарство правде Сједињених Америчких Држава објавило прије десетак дана.

Чланови Конгреса ће тако од данас моћи да прегледају више од три милиона докумената у оригиналном облику, преноси АП.

Министарство правде објавило је редиговане верзије докумената након што је Конгрес о томе усвојио закон током прошле године.

У многим документима у досијеима су неки детаљи редиговани, укључујући имена, имејл адресе и лица на фотографијама и видео записима жена и дјевојчица које су потенцијално биле Епстинове жртве.

Адвокати који заступају неке од жртава критиковали су "кршење приватности" у досијеима, односно чињеницу да поједини лични подаци неких потенцијалних жртава нису били редиговани.

Džefri Epstajn

Америка

