Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

СРНА

09.02.2026

18:13

Удружење пољопривредника Федерације БиХ затражило је хитно реаговање власти у вези са проблемима са откупом млијека, као и забрану увоза млијека и одређених млијечних производа док се не ријеше њихови вишкови.

Пољопривредници су упозорили да ће у супротном морати сами да рјешавају проблем блокирањем граница и сличним потезима, саопштено је из овог удружења.

У саопштењу се оцјењује да је ситуација с откупом сировог млијека из дана у дан све гора, јер откупљивачи сваки дан смањују откуп и све чешће обарају цијену откупљеног млијека.

Пољопривредници наводе да зато имају велики вишак млијека у складиштима који не могу пласирати на тржиште које је презасићено.

- Све то доводи до колапса домаће производње сировог млијека. Овим путем тражимо хитну реакцију надлежних док не дође до већих проблема. Тражимо хитну забрану увоза млијека и одређених млијечних производа док се не ријеше наши вишкови и стабилизује тржиште - поручили су из Удружења.

