Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

Удружење пољопривредника Федерације БиХ затражило је хитно реаговање власти у вези са проблемима са откупом млијека, као и забрану увоза млијека и одређених млијечних производа док се не ријеше њихови вишкови.
Пољопривредници су упозорили да ће у супротном морати сами да рјешавају проблем блокирањем граница и сличним потезима, саопштено је из овог удружења.
У саопштењу се оцјењује да је ситуација с откупом сировог млијека из дана у дан све гора, јер откупљивачи сваки дан смањују откуп и све чешће обарају цијену откупљеног млијека.
Пољопривредници наводе да зато имају велики вишак млијека у складиштима који не могу пласирати на тржиште које је презасићено.
- Све то доводи до колапса домаће производње сировог млијека. Овим путем тражимо хитну реакцију надлежних док не дође до већих проблема. Тражимо хитну забрану увоза млијека и одређених млијечних производа док се не ријеше наши вишкови и стабилизује тржиште - поручили су из Удружења.
