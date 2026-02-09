Logo
Large banner

Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента

Извор:

АТВ

09.02.2026

15:29

Коментари:

0
Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента
Фото: Свот.ба

Удружење економиста "РС СВОТ" наградило је лаптопом Данила Рогића, најбољег студента на студијском програму “Пословна информатика” Економског факултета Бања Лука.

Награду најбољем студенту је уручио Саша Грабовац, извршни директор Удружења економиста "RS SWOT" .

Удружење економиста "РС СВОТ" поклоном за најбољег студента, прије свега жели показати да неко препознаје залагање добрих студената и да им на овај начин дају подстрек да наставе са радом и да виде да се знање цијени.

Лабубу лутке

Економија

Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Додјелом признања Удружење економиста "РС СВОТ" је наставило традицију награђивања најбољих студената економских факултета у РС и најбољих ученика средњих економских школа.

Подијели:

Тагови:

nagrada

studenti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Здравље

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

2 ч

0
Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Економија

Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

2 ч

0
beba

Свијет

Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали

3 ч

0
Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Република Српска

Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

3 ч

0

Више из рубрике

Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Друштво

Не излазите без пријеке потребе: Нездрав ваздух у ових седам градова

8 ч

0
Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

Друштво

Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

8 ч

0
Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

Друштво

Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner