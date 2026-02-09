Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента

Извор:
09.02.2026
Удружење економиста "РС СВОТ" наградило је лаптопом Данила Рогића, најбољег студента на студијском програму “Пословна информатика” Економског факултета Бања Лука.
Награду најбољем студенту је уручио Саша Грабовац, извршни директор Удружења економиста "RS SWOT" .
Удружење економиста "РС СВОТ" поклоном за најбољег студента, прије свега жели показати да неко препознаје залагање добрих студената и да им на овај начин дају подстрек да наставе са радом и да виде да се знање цијени.
