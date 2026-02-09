Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

Грајф је истакао да се историја заснива на чињеницама и да се број убијених Срба креће око 700.000, док је настрадалих Јевреја између 35.000 и 40.000.

- Повампирење усташтва у Хрватској и насиље које се примењује нису добри ни за Хрватску, али ни за свијет. У овом случају потребни су конкретни кораци Владе у Загребу. То је велико разочарење јер се усташтво, као што видимо, појављује и у новом вијеку. Историја је учитељица живота и јако је битно да из ње научимо све оно што се стварно десило - навео је Грајф у интервјуу за ''Новости''.

Додао је да се у Јасеновцу десило много зла и да су Срби, Јевреји, Роми, дјеца, мајке немилосрдно убијани и бацани по јамама.

- Од овог зверства згражавали су се чак и нацисти - навео је Грајф, који је у студији "Јасеновац - Аушвиц Балкана" описао чак 57 метода убијања и мучења људи.

Анализирајући Јасеновац и Холокауст, Грајф је указао да оба система имају много сличности, али и разлика, као и да је начин убијања био различит.

Према његовим ријечима, Нијемци су "држали дистанцу" у односу на жртве и хтели су "чисте руке", док су, како каже, усташе уживале да држе своје жртве и да окрваве руке.

Грајф је навео да су оба система била зла, окрутна и садистичка, указујући да су Нијемци убили већину логораша, а остале приморавали да раде у индустрији, док је у Јасеновцу, како каже, било важно да жртве пате, буду понижене, да буду гладне и да умру на крају.

- Усташе су улагале велике напоре да убију што више људи, а за то су имали пројекат ко ће током једне ноћи убити највећи логораша. Побједник је убио 1.200 људи - навео је Грајф.

На констатацију да Европа толерише све што се у Хрватској данас дешава, Грајф је упозорио да така став не може донијети ништа добро, већ само лоше, истичући да је обавеза сваког Хрвата и Европљанина да се прича о свакој појединачној жртви, јер они заслужују поштовање.

- Покушај смањења броја жртава је њихово ново убијање. То је убиство сјећања на њих, то није морално и то не смијемо дозволити - поручио је Грајф.