Logo
Large banner

Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

Извор:

СРНА

09.02.2026

09:21

Коментари:

0
Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

Главни истраживач Института за Холокауст "Шем Олам" проф. др Гидеон Грајф изјавио је данас да су узалудни покушаји, како је навео, повампиреног усташтва у Хрватској да ревидира историју и смањи број страдалих Срба, Јевреја и других народа у злогласном логору смрти Јасеновац.

Грајф је истакао да се историја заснива на чињеницама и да се број убијених Срба креће око 700.000, док је настрадалих Јевреја између 35.000 и 40.000.

- Повампирење усташтва у Хрватској и насиље које се примењује нису добри ни за Хрватску, али ни за свијет. У овом случају потребни су конкретни кораци Владе у Загребу. То је велико разочарење јер се усташтво, као што видимо, појављује и у новом вијеку. Историја је учитељица живота и јако је битно да из ње научимо све оно што се стварно десило - навео је Грајф у интервјуу за ''Новости''.

Додао је да се у Јасеновцу десило много зла и да су Срби, Јевреји, Роми, дјеца, мајке немилосрдно убијани и бацани по јамама.

- Од овог зверства згражавали су се чак и нацисти - навео је Грајф, који је у студији "Јасеновац - Аушвиц Балкана" описао чак 57 метода убијања и мучења људи.

Анализирајући Јасеновац и Холокауст, Грајф је указао да оба система имају много сличности, али и разлика, као и да је начин убијања био различит.

Према његовим ријечима, Нијемци су "држали дистанцу" у односу на жртве и хтели су "чисте руке", док су, како каже, усташе уживале да држе своје жртве и да окрваве руке.

Грајф је навео да су оба система била зла, окрутна и садистичка, указујући да су Нијемци убили већину логораша, а остале приморавали да раде у индустрији, док је у Јасеновцу, како каже, било важно да жртве пате, буду понижене, да буду гладне и да умру на крају.

- Усташе су улагале велике напоре да убију што више људи, а за то су имали пројекат ко ће током једне ноћи убити највећи логораша. Побједник је убио 1.200 људи - навео је Грајф.

На констатацију да Европа толерише све што се у Хрватској данас дешава, Грајф је упозорио да така став не може донијети ништа добро, већ само лоше, истичући да је обавеза сваког Хрвата и Европљанина да се прича о свакој појединачној жртви, јер они заслужују поштовање.

- Покушај смањења броја жртава је њихово ново убијање. То је убиство сјећања на њих, то није морално и то не смијемо дозволити - поручио је Грајф.

Подијели:

Таг:

Gideon Grajf

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

Друштво

Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

4 ч

0
Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

Друштво

Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

5 ч

0
Бијели

Друштво

Нестао пас код Бањалуке - власници моле за помоћ

17 ч

0
Милорад Додик

Друштво

Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner