Трамп најавио велики напад: Вечерас почиње, заузећемо и острво Харг

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник САД Доналд Трамп најавио је нове јаке ударе на Иран.
"САД ће ударити по Ирану чије морнарице, ваздухопловних снага, радара, противваздушне одбране, а и свих других видова одбране, као и већине њихових офанзивних капацитета, више нема, веома јако ноћас", рекао је Трамп.
Он каже да ће у "не тако далекој будућност заузети острво Харг".
У неком тренутку у не тако далекој будућности, ми ћемо заузети острво Харг, као и друге центре нафтне инфраструктуре и преузећемо потпуну контролу над њиховим тржиштима нафте и гаса, баш као што смо урадили са Венецуелом, што је испало бриљантно добро и за Венецуелу и за САД" навео је председник САД у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
8 ч0
Свијет
17 ч0
Наука и технологија
17 ч0
Економија
19 ч0
Најновије
15
49
15
48
15
43
15
41
15
38
Тренутно на програму