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Трамп најавио велики напад: Вечерас почиње, заузећемо и острво Харг

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:15

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп најавио је нове јаке ударе на Иран.

"САД ће ударити по Ирану чије морнарице, ваздухопловних снага, радара, противваздушне одбране, а и свих других видова одбране, као и већине њихових офанзивних капацитета, више нема, веома јако ноћас", рекао је Трамп.

Он каже да ће у "не тако далекој будућност заузети острво Харг".

У неком тренутку у не тако далекој будућности, ми ћемо заузети острво Харг, као и друге центре нафтне инфраструктуре и преузећемо потпуну контролу над њиховим тржиштима нафте и гаса, баш као што смо урадили са Венецуелом, што је испало бриљантно добро и за Венецуелу и за САД" навео је председник САД у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social.

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Тагови :

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Трамп Иран преговори

Иран

Америка

Харг

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