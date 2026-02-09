Не излазите без пријеке потребе: Нездрав ваздух у ових седам градова

09.02.2026
Ваздух је јутрос најнездравији у Високом, гдје је индекс квалитета 178, а грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници “Зрак.екоакција”.
Мјерење у 9.00 часова показало је да је ваздух нездрав и у Какњу са индексом квалитета 168, Илијашу 163, Травнику 164, Зеници 157, Тузли 160 и Маглају 152.
Ваздух је нездрав за осјетљиве групе у Бањалуци, са индексом квалитета 125, Приједору 149, Броду 142, Вогошћи 126, Тешњу 116 и Сарајеву 117.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 опасан по здравље.
