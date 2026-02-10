Епстајнова сарадница одбила да одговара на питања, брани се ћутањем

Извор:
Гислејн Максвел, осуђена сарадница сексуалног преступника Џефрија Епстина, одбила је да одговори на питања Надзорног одбора Представничког дома САД.
Предсједник Надзорног одбора Представничког дома Џејмс Комер рекао је да се "као што се и очекивало", Максвелова позвала на Пети амандман, односно право на ћутање, што је веома разочаравајуће.
"Имали смо много питања о злочинима које су она и Епстин починили, као и о потенцијалним саучесницима. Искрено желимо да дођемо до истине за амерички народ и правде за преживјеле. То је оно о чему се ради у овој истрази", истакао је Комер који је из реда републиканаца.
Комер је рекао да је из разговора са жртвама јасно "да је Максвелова био веома лоша особа" која није заслужила никакву врсту имунитета.
Максвелова је затвореном саслушању приступила онлајн из затвора у Тексасу гдје служи 20-годишњу казну за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
У ранијој објави на друштвеним мрежама, њен адвокат Дејвид Оскар Маркус рекао је да је Максвелова "спремна да говори потпуно и искрено, ако јој предсједник Доналд Трамп одобри помиловање".
Пети амандман Устава САД даје Американцима право да избјегну самооптуживање одбијањем да одговарају на питања док су под заклетвом, подсјећа Би-Би-Си.
