Снажан земљотрес погодио Русију

Извор:
СРНА
10.02.2026
08:18
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 4,8 степена по Рихтеровој скали погодио је руски Краснодарски крај, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.
Из ЕМСЦ-а наводе да је епицентар био на дубини од 10 километара, 35 километара сјеверозападно од лучког града Новорасијска.
Градоначелник Новорасијска Андреј Кравченко рекао је да потрес није изазвао оштећења на градској инфраструктури.
Краснодарски крај се налази на крајњем југозападу европског дијела Русије, у геополитичкој области познатој као Сјеверни Кавказ.
