Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да нема разлога за одушевљење због притиска америчког предсједника Доналда Трампа на Европу и Украјину те да се преговори настављају и да предстоји дуг пут.
"Рекли смо више пута да не би требало да будемо претјерано ентузијасти у вези са оним што се дешава, у смислу да је амерички предсједник Доналд Трамп `поставио на мјесто` Европљане, украјинског предсједника Владимира Зеленског и захтијева да се повинују", рекао је Лавров.
Лавров је напоменуо да мир још није постигнут.
"Све је то добро ако желимо да постигнемо мир у Украјини, али још нисмо тамо. Преговори се настављају, други круг је одржан у Абу Дабију и још је дуг пут пред нама", навео је Лавров за НТВ.
Он је навео и да водећа позиција Русије на глобалном тржишту нуклеарне енергије представља изазов за Сједињене Америчке Државе, које желе да то промијене.
"У земљама гдје већ имамо пројекте и искуство, укључујући наше сусједе и низ европских земаља, Американци раде на преквалификовању својих енергетских система према њиховим стандардима. Они то ни не крију. А да не помињемо санкције и тарифе које вртоглаво расту", додао је Лавров.
Напоменуо је да је руски приступ дефинисао предсједник Владимир Путин, и то, како је рекао, на основу руских државних интереса.
"Не прихватамо методе трговинских, економских или валутних ратова, јер се злоупотреба долара наставља у невиђеним размјерама", закључио је Лавров.
