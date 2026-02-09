Logo
Пуцњава у школи, има рањених

Извор:

Блиц

09.02.2026

21:59

Коментари:

0
Пуцњава у школи, има рањених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Званичници Мериленда саопштили су да су у понедјељак поподне догодила пуцњава у једној средњој школи институцији. Како се наводи, најмање једна особа је упуцана.

Пуцњава се догодила у "Thomas С. Wootton High School", која је одмах закључана.

На лицу мјеста су јаке полицијске снаге.

Beba

Свијет

ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

Родитељима се савјетује да оду до оближњег кампуса Средње школе "Роберт Фрост", на адреси 9201 Scott Drive, који је одређен као мјесто окупљања, преноси Блиц.

