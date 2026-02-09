Пуцњава у школи, има рањених

Извор:
Званичници Мериленда саопштили су да су у понедјељак поподне догодила пуцњава у једној средњој школи институцији. Како се наводи, најмање једна особа је упуцана.
Пуцњава се догодила у "Thomas С. Wootton High School", која је одмах закључана.
На лицу мјеста су јаке полицијске снаге.
Родитељима се савјетује да оду до оближњег кампуса Средње школе "Роберт Фрост", на адреси 9201 Scott Drive, који је одређен као мјесто окупљања, преноси Блиц.
