Мистерија која тресе Бугарску: Шест мртвих, нема свједока, јавност у невјерици

10.02.2026
Бугарска полиција открила је тијела петорице мушкараца и једног дјечака на двије локације на истоку земље, у случају који је озбиљно уздрмао државу и покренуо лавину спекулација о мотивима убистава.
Полиција сматра да су најмање три жртве починиле самоубиство. „Детаљи су шокантни“, упозорио је државни тужилац, не износећи досадашње налазе. Опозиција оптужује власт да прикрива починиоце. Свједока, једноставно, нема.
- Не вјеруј ничему што чујеш, ни најмањем детаљу. Ми више немамо снаге да се носимо са овим хаосом... Покушавали смо да помогнемо дјевојчици - текст је поруке коју је спелеолог Ивајло Калушев послао мајци, недуго пошто су 2. фебруара у планинама, недалеко од границе са Србијом, пронађена тијела тројице мушкараца.
Тачно шест дана касније, у камперу паркираном 16 километара од мјеста на којем су откривене прве три жртве, локални пастир пронашао је још три тијела – Калушева, младог мушкарца и петнаестогодишњег дјечака.
Иако полиција није објавила узрок смрти, бугарски медији су јавили да су убијени на исти начин као и прве три жртве – мецима испаљеним у главу.
Два трострука убиства, шездесетак километара од границе са Србијом, озбиљно су потресла Бугарску, чија јавност ни седам дана након откривања првих тијела нема јасну слику о мотивима злочина, али ни о стварним активностима жртава.
- Добили смо више шокантних детаља него у серији ‘Твин пикс’ - рекао је државни тужилац Борислав Сарафов, по чијој је изјави случај и добио надимак – „Бугарски Твин пикс“.
Сарафов, међутим, није појаснио шта га је тачно шокирало, али је оштро критиковао чланове невладиних организација који су самоорганизовали патроле око мјеста гдје су пронађена тијела.
Ријеч је о самозваним „ренџерима“ који су покушавали да контролишу шумске путеве и пролазе у потрази за шверцерима миграната, активним уз границу са Србијом.
Случај је добио додатну димензију када се огласио шеф обавјештајне службе Дењо Донев, наводећи да већ двије године постоје информације о „сексуалном израбљивању малољетника“ у том подручју, али да полиција ништа није предузимала.
Прва три тијела пронађена су 2. фебруара у превоју Петрохан, након пожара у једној колиби. Жртве су биле устрељене у главу, а на спрату су пронађена и тијела два пса. Колиба је знатно оштећена у пожару.
Иако полиција није објавила имена жртава, пријатељи и сарадници су их брзо идентификовали, што је додатно подгријало спекулације. Ријеч је о адвокату Ивајлу Иванову, консултанту Дечу Васиљеву и рониоцу Пламену Статеву, члановима Националне агенције за контролу заштићених подручја.
Полиција је убрзо започела потрагу за Ивајлом Калушевим, описујући га готово као криминалца, што су његове колеге и пријатељи оштро демантовали.
Форензички налази, према наводима полиције, указују да су меци испаљени из непосредне близине, што је отворило могућност да је ријеч о самоубиствима. Оружје пронађено на лицу мјеста носи ДНК жртава, а трагова борбе није било.
Ипак, опозиција, бивши премијер Николај Денков и градоначелник Софије Васил Терзијев тврде да полиција „гура лажни наратив“ и да јавност није добила комплетну истину, преноси Глас Српске.
