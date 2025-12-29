Logo
Large banner

У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Извор:

СРНА

29.12.2025

13:16

Коментари:

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок
Фото: MORH/ J. Kopi

Министарство одбране Хрватске данас је послало прве позиве за обавезне здравствене прегледе осамнаестогодишњацима, чиме је званично почео поступак оспособљавања за војну службу.

За прву генерацију упућено је око 1.200 позива, а здравствени прегледи планирани су у другој половини јануара.

Они који буду оцијењени као способни биће упућени на војно оспособљавање или ће, у складу са Законом о одбрани, моћи да поднесу приговор савјести и обављају цивилну службу.

Закон предвиђа могућност да за студенте и врхунске спортисте војна служба буде одгођена.

Позиви за војно оспособљавање биће послати током фебруара, а почетак обуке планиран је за март у касарнама у Книну, Слуњу и Пожеги. У првој генерацији предвиђено је до 800 младих војника.

Војно оспособљавање траје два мјесеца, а младићи за то вријеме остварују мјесечну накнаду од око 1.100 евра, признају им се два мјесеца радног стажа, те имају предност при запошљавању у државним и локалним органима.

Запосленима права из радног односа мирују и за вријеме обуке не могу добити отказ.

По завршетку оспособљавања, могу се пријавити за професионалну војну службу или бити распоређени у резервни састав Хрватске војске.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

poziv

vojska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијана полицајка аутом се забила у ограду на магистрали

3 ч

0
Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

Регион

Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

21 ч

0
Хаос у Загребу не јењава: Томашевић одговорио Томпсону

Регион

Хаос у Загребу не јењава: Томашевић одговорио Томпсону

23 ч

1
Десничари дошли пред стан градоначелника Загреба, пјевају Томпсонове пјесме

Регион

Десничари дошли пред стан градоначелника Загреба, пјевају Томпсонове пјесме

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

15

Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

16

15

"Возачке дозволе из БиХ важиће у Уједињеним Арапским Емиратима"

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner