У Хрватској стигли први позиви за војни рок

29.12.2025
Министарство одбране Хрватске данас је послало прве позиве за обавезне здравствене прегледе осамнаестогодишњацима, чиме је званично почео поступак оспособљавања за војну службу.
За прву генерацију упућено је око 1.200 позива, а здравствени прегледи планирани су у другој половини јануара.
Они који буду оцијењени као способни биће упућени на војно оспособљавање или ће, у складу са Законом о одбрани, моћи да поднесу приговор савјести и обављају цивилну службу.
Закон предвиђа могућност да за студенте и врхунске спортисте војна служба буде одгођена.
Позиви за војно оспособљавање биће послати током фебруара, а почетак обуке планиран је за март у касарнама у Книну, Слуњу и Пожеги. У првој генерацији предвиђено је до 800 младих војника.
Војно оспособљавање траје два мјесеца, а младићи за то вријеме остварују мјесечну накнаду од око 1.100 евра, признају им се два мјесеца радног стажа, те имају предност при запошљавању у државним и локалним органима.
Запосленима права из радног односа мирују и за вријеме обуке не могу добити отказ.
По завршетку оспособљавања, могу се пријавити за професионалну војну службу или бити распоређени у резервни састав Хрватске војске.
